Il Comune di Udine ha organizzato gli eventi dedicati alla formazione del sistema pedagogico integrato: 700 educatori e docenti si formano al teatro con il sistema Zerosei

Sabato 5 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13.30, inaugura con un evento ad hoc organizzato nella cornice del Teatro Giovanni da Udine, il ciclo di formazione dedicato a tutti i docenti e gli educatori del sistema pedagogico denominato “Zerosei”. Il percorso è rivolto agli operatori degli otto comuni friulani che hanno Udine come ente capofila.

L’evento formativo è organizzato dal Comune di Udine e dal Servizio Cultura e Istruzione dell’amministrazione, con il supporto di ComPa Fvg, ed è finalizzato al lancio del sistema dedicato all’età pre scolare sul territorio della città e degli otto comuni dell’hinterland: Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco.

Tutti i docenti e gli educatori parteciperanno ad una formazione dedicata ai temi dell’educazione della prima infanzia, per il prossimo triennio, preceduti dall’incontro inaugurale di sabato dal titolo “ZEROSEI IN SCENA! ALLESTIRE INSIEME IL SISTEMA PEDAGOGICO INTEGRATO”.

IL SISTEMA ZEROSEI

lI sistema integrato zerosei è lo strumento individuato e promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’intero territorio nazionale, per sostenere e rafforzare le professionalità educative che si occupano dell’infanzia in tale fascia di età, attraverso le linee pedagogiche che forniscono il necessario riferimento sul piano pedagogico, normativo e organizzativo per tutti coloro che operano nei servizi educativi per la prima infanzia, sia in ambito pubblico che privato.

Un primo obiettivo strategico di tale sistema integrato è appunto la creazione di un “Coordinamento pedagogico territoriale integrato” (Cpt), costituito dai rappresentanti dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia esistenti sul territorio, con l’obiettivo di garantire il necessario confronto tra i diversi operatori e favorire l’elaborazione di specifici progetti innovativi per la riqualificazione dell’offerta educativa e per la pianificazione di iniziative di formazione destinate al personale.

In questo contesto si inserisce l’evento formativo di sabato, inedito sul territorio udinese.

IL CONTRIBUTO DEI COMUNI COINVOLTI

Il Comune di Udine è ente capofila del piano formativo zonale, con il compito di istituire e guidare il costituendo Coordinamento pedagogico territoriale integrato (Cpt), che comprende tutti i servizi 0-6 pubblici e privati di ogni ordine e grado. I professionisti complessivamente impiegati nella fascia 0-6 sul territorio sono circa 700, suddivisi tra oltre cento strutture pubbliche e private.

Soddisfazione da parte di tutti i Comuni coinvolti in questo progetto, con la finalità di istituire un dialogo proficuo tra enti locali e scuole del territorio e personale impiegato: “La sfida educativa di oggi è pensare il prescolare come l’inizio di un percorso di formazione di qualità che è diritto alla conoscenza, alla cittadinanza, all’inclusione, al diritto di riscatto sociale; significa considerare il sistema integrato di educazione e istruzione zerosei come la realizzazione di un percorso educativo e scolastico che sostenga lo sviluppo di bambine e bambini dalla nascita fino ai sei anni garantendo sin da subito pari opportunità di educazione e istruzione, di cura, di relazione e di gioco. Fondamentale è quindi il ruolo di docenti ed educatori. Il percorso di formazione che abbiamo realizzato va in questa direzione e testimonia l’esigenza di armonizzare tutti gli obiettivi educativi del territorio. Ringraziamo gli uffici del Comune di Udine e tutto il personale coinvolto delle varie amministrazioni per l’organizzazione non semplice di una formazione dedicata a centinaia di persone”

IL PROGRAMMA DI SABATO 5 OTTOBRE

Il programma della mattinata di sabato vedrà gli interventi istituzionali, seguiti da una formazione ad hoc sulle linee pedagogiche a cui fa riferimento il decreto legislativo n. 65 del 2017 e che rappresentano il documento che delinea la cornice culturale, pedagogica e istituzionale di un Sistema Pedagogico Integrato zerosei. Interverranno Luca Agostinetto, Professore Associato in Pedagogia generale e sociale, Università degli Studi di Padova; Emilia Restiglian, Professoressa Associata di Pedagogia Sperimentale, Università degli Studi di Padova; Francesca Zanon, Professoressa associata in 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, Università degli Studi di Udine, con la moderazione di Fabio Turchini, scrittore, docente e formatore. A seguire i funzionari di Comune e Regione definiranno la cornice legislativa e organizzativa del Sistema Integrato. La dottoressa Maria Pia Turinetti di Priero, del Servizio coordinamento politiche per la famiglia della Regione FVG , illustrerà “Il sistema di governance Zerosei: linee d’intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione”, il dottor Antonio Impagnatiello, dirigente del Servizio Cultura e Istruzione spiegherà il funzionamento del Tavolo di Coordinamento Pedagogico territoriale al servizio dei Comuni coinvolti. Infine il Comitato affronterà il tema del “Piano formativo Zerosei per il territorio”.