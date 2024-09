Ironia in swing: omaggio a Lelio Luttazzi lunedì al Palamostre di UDINE

L’ironia è senza dubbio una delle caratteristiche che hanno reso celebre Lelio Luttazzi, pianista, attore, cantante, direttore d’orchestra e showman nato a Trieste nel 1923. E Lelio Luttazzi: ironia in swing è l’appassionato e divertente omaggio che l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani ha voluto tributare ad un grande artista e corregionale. Lo vedremo in scena lunedì 9 settembre, alle ore 20.45, al Teatro Comunale Palamostre di Udine nell’ambito della Stagione Diffusa 2024 dell’OFF, sostenuta da Ministero della Cultura, Regione FVG e Comune di Udine. Sul palco insieme all’orchestra interamente composta da under 35, l’apprezzatissima voce jazz Boris Savoldelli e U.T. Gandhi alla batteria, mentre a curare direzione e arrangiamenti è un altro talento under 35 regionale: il triestino Marco Battigelli.

Ironia in swing è un innovativo omaggio al geniale Lelio Luttazzi, pianista swing e autore di decine di canzoni interpretate, tra gli altri, da Mina, il Quartetto Cetra, Sophia Loren, Jula de Palma. Il percorso si articola attraverso quattordici brani iconici e rappresentativi dell’estrema varietà dello spettro espressivo di Luttazzi: dal nonsense alla produzione in dialetto triestino, dalla canzone d’amore alle sperimentazioni più audaci del jazz, seguendo il filo conduttore dell’ironia, per dare risalto a un personaggio di estrema levatura tecnica ed espressiva. Ciò si dipana attraverso l’insolito dialogo tra il classico quartetto jazz, in cui spiccano la voce poliedrica di Boris Savoldelli e la batteria di U.T. Gandhi, e un’orchestra sinfonica, due elementi magistralmente uniti e mantenuti coesi dagli arrangiamenti di Marco Battigelli.

Vocal performer dotato di una folgorante personalità, Boris Savoldelli pubblica nel 2008 il primo album in solo voce con la storica etichetta Newyorkese Moonjune. Il disco vede il prezioso contributo del chitarrista americano Marc Ribot, ottiene lusinghiere recensioni in tutto il mondo e dà il via alla sua carriera. Considerato tra i migliori cantanti jazz a livello internazionale, si esibisce in tutto il mondo e collabora con artisti di fama internazionale. Pianista, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra jazz e direttore di coro, Marco Battigelli si è diplomato in Pianoforte Jazz al Conservatorio di Trieste e in Composizione Jazz a Milano. Ha ricevuto importanti premi e menzioni a livello internazionale e ha scritto su commissione con la BBC Concert Orchestra diretta da Miho Hazama per il London Jazz Festival 2023. Dal 2021 collabora con l’Orchestra della Magna Grecia con molti artisti, tra cui Ola Onabulè, Aliki, Achille Lauro, Ermal Meta, Frida Bollani Magoni e Fabio Cinti. Musicista autodidatta, Umberto Trombetta Gandhi approda alla musica Jazz nel 1978 collaborando con i più validi musicisti friulani e gruppi di livello nazionale. Ha fatto parte del quintetto elettrico Electric Five di Enrico Rava con il quale ha suonato in Italia, Europa, Canada e Giappone. Dal 1989 ha partecipato come musicista solista o in formazione di alle più importanti rassegne e festival jazz a livello internazionale.

L’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani (OFF), nata nel 2015 per promuovere la musica tra i giovani, è gestita esclusivamente da under 35 e riconosciuta dal Ministero della Cultura dal 2021. In otto anni, ha coinvolto oltre 300 giovani musicisti e realizzato più di 200 concerti nella sua Stagione Diffusa. Ideatrice anche della rassegna Orchestra in Miniatura, l’OFF ha collaborato con personaggi noti e prestigiosi direttori d’orchestra, organizza il Concorso di Composizione La Gnove Musiche ed è stata ospite di importanti festival tra cui lo Young Opera Festival di Weikersheim (Germania), Mittelfest, Festival di Musica Sacra di Pordenone, Carniamonie. Affiliata all’AIAM e sostenuta dal FUS, l’OFF è diretta da Alessio Venier, giovane talento della musica classica, ed è vincitrice del Premio Epifania 2024.

Biglietti in vendita online su Vivaticket e in teatro, la sera del concerto, dalle ore 19.30. Maggiori informazioni su filarmonicifriulani.com