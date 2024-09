Ius Scholae: Vito (Pd), mozioni in tutti i Comuni dell’Isontino

“Il dibattito e confronto sullo ius scholae tra le forze politiche deve essere messo al centro dell’agenda d’autunno, anche sul nostro territorio, in regione e nell’Isontino. Questo non è un tema residuale ma attualissimo, sul quale il Paese deve fare un passo in avanti e che la politica deve affrontare con serietà e non cedendo a propaganda e disinformazione.” Lo afferma Sara Vito, segretaria del Pd Isontino, esprimendo “pieno sostegno” alla mozione presentata dal capogruppo Pd Diego Moretti in Consiglio regionale.

“Siamo pronti a presentare anche in tutti i comuni isontini dove siamo presenti – annuncia Vito – una mozione per chiedere al Governo e al Parlamento che venga esaminata e approvata una riforma della legge sulla cittadinanza, che includa il principio dello ius scholae, auspicando che su questa iniziativa ci sia la più ampia condivisione e appoggio trasversale tra le forze politiche”.

“Nella ex Provincia di Gorizia – osserva Vito analizzando i dati Istat relativi alla popolazione straniera residente al 1° gennaio 2024 – all’avvio dell’anno scolastico 2024-2025 risulta essere presente un totale di 2.383 bambini e ragazzi compresi nell’età scolastica obbligatoria, di cui 1281 maschi e 1102 femmine. Questi numeri indicano una significativa presenza di minori stranieri nelle scuole isontine, molti dei quali nati e cresciuti in Italia, ma senza accesso alla cittadinanza italiana. A questi numeri si aggiungono ulteriori ragazze e ragazzi tra i 17 e i 20 anni, pari a 700, che in Italia e nella provincia di Gorizia continuano a studiare, a professionalizzarsi e a comporre il tessuto sociale”.

“Bisogna dunque ragionare seriamente sullo ius scholae – insiste la segretaria dem – anche in Friuli Venezia Giulia, proprio perché è una Regione che sente più di altre i contraccolpi della crisi delle nascite. E da noi gli studenti con cittadinanza non italiana rappresentano il 14,4% dei totali”.