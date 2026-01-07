Jan Sturiale al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli Venerdì 9 gennaio

Jan Sturiale 4ET In the Life. Spettacolo con Jan Sturiale – chitarra, composizioni, Francesco De Luisa – pianoforte, Alessandro Turchet – contrabbasso e Luca Colussi – batteria. Jan Sturiale ha intrapreso un percorso musicale di altissimo profilo tra Italia, Stati Uniti ed Europa.

Grazie alla prestigiosa borsa di studio ottenuta alla Berklee College of Music di Boston, una delle più rinomate accademie musicali al mondo, è entrato in contatto con maestri di livello mondiale, immerso nel cuore pulsante della scena jazz/rock statunitense. Da allora, Sturiale ha mantenuto uno stretto legame con gli Stati Uniti, dove torna regolarmente per concerti, tour e registrazioni con una musica che riflette questa duplice anima, coniugando la ricchezza della tradizione jazz europea con l’energia e la libertà creativa tipiche del jazz americano.