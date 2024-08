Jazzinsieme Spilimbergo fino al 1° settembre sarà palcoscenico diffuso sul jazz contemporaneo

Tutto pronto per la partenza di Jazzinsieme Spilimbergo, il nuovo Festival organizzato dall’Associazione Culturale Blues In Villa APS che da mercoledì 28 agosto a domenica 1°settembre trasforma la Città del Mosaico in un palcoscenico diffuso in cui ascoltare il meglio del jazz contemporaneo e non solo. La storia di Jazzinsieme inizia negli anni ’80, quando il sassofonista Gaspare Pasini fondò il Festival jazz che ha portato il gotha del jazz mondiale a Pordenone in una manciata di edizioni: basti pensare che tra i protagonisti di questa prima fase del festival ci sono stati Woody Shaw, Joe Farrell, Tony Scott, Elvin Jones, Michael Brecker, Phil Woods, Chet Baker e Woody Herman e molti altri. Nel 2019 l’Associazione Culturale Blues In Villa APS ha deciso di ri-fondare il Festival, mantenendo il logo e la linfa vitale originali e donando un nuovo jazz festival a Pordenone. Le 6 edizioni già trascorse di Jazzinsieme hanno ospitato nomi del calibro di John Scofield, Billy Cobham, Richard Bona, Avishai Cohen, RYMDEN, Kurt Elling, Charlie Hunter, Fabrizio Bosso, Enrico Merlin, Gegè Telesforo, Gianpaolo Rinaldi Trio, Gianluca Petrella, il trio Calderazzo-Patitucci-Weckl.

Jazzinsieme 2024 è realizzato dall’Associazione Culturale Blues In Villa APS con la collaborazione ed il supporto di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Città di Spilimbergo, Fondazione Friuli, Camera di Commercio Pordenone-Udine e importanti partner privati quali OESSE, Ricci Group, Banca 360 FVG e Salvadori Arte.

La rassegna si articolerà in una serie di concerti a ingresso libero, divisi tra Main Concert in Piazza Garibaldi e concerti Club Live nei locali del centro.

MAIN CONCERT in Piazza Garibaldi | JELLY ROLL PLAYS MORTON

Il primo dei Main Concert in Piazza Garibaldi sarà questo mercoledì 28 agosto alle 21:15, e rappresenterà un omaggio a un pioniere della Storia del Jazz: sul palco il progetto Jelly Roll Plays Morton.

Il quintetto, capitanato dalla sassofonista Helga Plankensteiner, sta raccogliendo ovunque recensioni entusiaste per i suoi live show.

Un’originale formazione con tre fiati dal registro basso: sax baritono, clarinetto basso e tuba, oltre a pianoforte e batteria, il cui repertorio è dedicato interamente a composizioni di Jelly Roll Morton, il grande pioniere autodefinitosi “inventore del jazz”.

Il gruppo è composto da musicisti di indiscutibile talento che vantano collaborazioni e ruoli di spicco a livello internazionale: Helga Plankensteiner al sax baritono e alla voce, Achille Succi al clarinetto basso, Glauco Benedetti alla tuba, Michael Lösch al pianoforte e Marco Soldà alla batteria.

Un concerto che rilegge la musica e il genio di Jelly Roll Morton in chiave contemporanea, in una fusione tra tradizione e avanguardia coinvolgente e divertente.

In caso di pioggia, il concerto si terrà al Teatro Miotto.

Ingresso libero.

­

CLUB LIVE – I CONCERTI-APERITIVO IN CITTÀ MARCO PONCHIROLI TRIO

Per chi volesse gustarsi al massimo lo spirito di Jazzinsieme Spilimbergo, questa prima giornata di Festival avrà inizio con un raffinato Club Live che si terrà alla Trattoria Tre Corone alle 18:30.

Ad esibirsi sarà il Marco Ponchiroli Trio. Una formazione il cui repertorio si basa quasi esclusivamente su composizioni originali, ricche di sonorità mediterranee e spunti melodici cantabili, che valorizza la sensibilità e l’interplay degli esperti musicisti che la compongono. Marco Ponchiroli è un pianista raffinato con più di 20 anni di attività compositiva e molti dischi pubblicati da Caligola records.

Alvise Seggi è un compositore e polistrumentista, per l’occasione al contrabbasso e oud arabo. Alla batteria Mauro Beggio, uno dei più interessanti musicisti del panorama italiano ed internazionale europeo.

Il programma dettagliato dei Club Live è disponibile sul sito jazzinsieme.com