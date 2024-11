La “bomba” Lady Blackbird: sabato 16 al Volo del jazz di Sacile

Ecco chi la definisce la migliore reincarnazione di Billie Holiday e Nina Simone messe insieme per l’intensità interpretativa, chi la “Grace Jones del jazz” per la sua presenza scenica e il suo stile inconfondibile e chi la accomuna a Tina Turner, per la grinta e lo stile: comunque sia lei è oggi una delle voci più magnetiche della musica contemporanea, regina della scena nera che incarna carisma e autenticità e sabato 16 novembre, alle 21, Lady Blackbird sarà sul palco del Teatro Zancanaro di Sacile, attesissima, per Il Volo del Jazz , rassegna organizzata da Circolo Controtempo e arrivato alla sua 20ma edizione. Due sole le date in Italia per il suo tour mondiale ( l’altra il 17 novembre al Locomotiv club di Bologna)-

La grande artista americana porterà al Volo il suo stile unico, che fonde jazz, soul e gospel e si declina in ‘esibizione intensa, avvolgente, imperdibile per gli amanti della grande musica, ai quali si presenterà una cantante e perfomer che sta ridefinendo i confini del soul e del jazz.

Dopo il successo internazionale del suo album di debutto, Black Acid Soul (2021), Lady Blackbird è diventata una figura di culto per pubblico e critica, grazie alla sua voce inconfondibile e carismatica. Sul palco di Sacile, l’artista interpreterà anche i bra ni di Slang Spirituals , il suo nuovo album, in cui esplora temi di libertà, rinascita e accettazione. “Questa sono io, piena di libertà, accettazione e senza ipocrisia,” ha dichiarato Lady Blackbird, riferendosi al suo nuovo lavoro, considerato un manifesto di autenticità e resilienza.

Nata e cresciuta nel New Mexico, Lady Blackbird ha vissuto un percorso artistico complesso, che l’ha portata a trovare la propria voce solo dopo anni di sperimentazioni e collaborazioni. Cresciuta in una famiglia religiosa, ha iniziato a cantare da giovanissima ea esibirsi su palchi locali. Dopo una breve esperienza con un’etichetta cristiana, ha lavorato come cantante per artisti internazionali (anche Anastascia) e per arrivare all’attuale successo, ha fatto una givetta lunghissima: serate di cover nei locali, vocalist in gruppi blues, perfino slam poetry, sperimentando stili e generi diversi.

La scorrevole porta che ne segna la carriera è l’ incontro e la sintonia immediata con Chris Seefried, il musicista americano che ha iniziato la sua carriera scrivendo canzoni per Prince, oggi tra i produttori di tendenza della scena neo soul.

Con lui, ha creato il suono evocativo e acustico di Black Acid Soul , un album che è diventato un successo immediato e che ha portato Lady Blackbird in tournée in tutta Europa, fino a farla diventare un’artista richiesta in tutto il mondo.

Slang Spirituals , il nuovo album che presenterà a Sacile, rappresenta una fase ancora più personale e vulnerabile della sua carriera. Attraverso brani intensi come Let Not (Your Heart Be Troubled) e Reborn , Lady Blackbird esplora temi profondi, trasformando ogni canzone in un racconto di emancipazione e rinascita. La sua voce, capace di passare dal sussurro struggente alla potenza esplosiva, trasmette un’energia contagiosa che incanta e ispira il pubblico.

L’esibizione a Il Volo del Jazz promette di essere uno degli appuntamenti più coinvolgenti della stagione musicale. INFORMAZIONI www.controtempo.org