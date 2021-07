La classica latino-americana oggi in scena a Lignano con i filarmonici friulani

Un viaggio musicale da Udine a Buenos Aires attraverso la musica: oggi martedì 6 luglio a Lignano Sabbiadoro e venerdì 9 luglio all’Auditorium Spazio Venezia di Udine l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani presenta “¡Mandi! - Omaggio a José Bragato”

Un legame indissolubile che attraversa l'Oceano, dal Friuli, sua terra di nascita, all'Argentina, la terra che lo ha fatto grande. E ora ritorno. Due date evento, per raccontare Bragato, alla nascita Giuseppe e alla gloria Josè, sono quelle che propone l'Orchestra giovanile Filarmonici Friulani tra Lignano Sabbiadoro e Udine, con sonorità sudamericane che riportano a Piazzolla, di cui Bragato stesso fu collaboratore, e un significativo - e friulanissimo - titolo a farne da contenitore.

¡MANDI!, Omaggio a Josè Bragato, andrà in scena in due imperdibili date: il 6 luglio a Lignano Sabbiadoro, alle ore 21.00, per la rassegna "Notti di Mezza Estate" nel parco della Chiesetta di Santa Maria del Mare, e il 9 luglio, sempre alle 21.00, in Spazio Venezia, in via Stuparich a Udine.

Sul palco per le due date, insieme all'Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, il pianista Andrea Boscutti, classe 1998 e già vincitore di numerose competizioni pianistiche internazionali, studioso appassionato di Josè Bragato e che a lui ha già dedicato uno spettacolo - "Josè Bragato, L'Impronta friulana nella storia del Tango" - inserito lo scorso anno nella stagione dell'ERT, Ente Regionale Teatrale.