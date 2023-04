La composizione del Consiglio regionale della XIII legislatura. Nei prossimi giorni vedremo la giunta del Fedriga 2.0

L’impressione è che alla fine non sia cambiato molto nella composizione del consiglio regionale del Fvg. Qualche entrata nuova, qualche rimescolamento di sigle nel centrodestra, per il resto abbiamo l’impressione che ci troveremo ad assistere ad una XIII legislatura che ci regalerà il completamento della distruzione della sanità pubblica a favore di quella privata con l’acuirsi del divario fra malati di wserie A, quelli che si pagheranno le cure e malati di serie b, quelli che non potendole pagare utilizzeranno il sistema a “babbo morto” o forse a paziente morto. Ma ovviamente così vogliono gli elettori, che se pur maggioranza di una minoranza al voto, hanno deciso che Fedriga è il meglio sulla piazza, dandogli assoluta carta bianca nella formazione di una giunta che rischia di essere perfino peggiore di quella precedente. Così con la pubblicazione sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia degli eletti così come trasmessa e ufficializzata da parte del servizio elettorale la composizione del consiglio regionale non racconta sorprese: Nove consiglieri alla Lega BARBARA ZILLI, MAURO BORDIN, STEFANO ZANNIER, BARBARA ZILLI, ALBERTO BUDAI, LUCIA BUNA, ELIA detto LIO MIANI, ANTONIO CALLIGARIS, GIUSEPPE detto PINO GHERSINICH, otto alla lista Fedriga: STEFANO MAZZOLINI, MAURO DI BERT, MORENO LIRUTTI, EDY MORANDINI, SIMONE POLESELLO, CARLO GRILLI, CARLO BOLZONELLO, DIEGO BERNARDIS.

Otto anche a Fratelli d’Italia MARKUS MAURMAIR detto MARCUS, MARIO ANZIL, ALESSANDRO BASSO, CLAUDIO GIACOMELLI, STEFANO BALLOCH, CRISTINA AMIRANTE, IGOR TRELEANI, FABIO SCOCCIMARRO detto SCOCCI.

Tre i consiglieri a Forza Italia: MICHELE LOBIANCO, ROBERTO NOVELLI, ANDREA CABIBBO.

Le forze d’opposizione vedono la prevalenza di seggi al Pd con 10: FRANCESCO MARTINES detto SINDACO, FRANCESCO RUSSO, NICOLA CONFICONI, ANDREA CARLI, MASSIMILIANO POZZO, MANUELA CELOTTI, ROBERTO COSOLINI, DIEGO MORETTI, LAURA FASIOLO, MASSIMO MENTIL.

4 al Patto per l’autonomia: ENRICO BULLIAN, SIMONA LIGUORI, MARCO PUTTO, GIULIA MASSOLINO.

Un seggio a testa a Slovenska Skupnost: MARKO PISANI, Movimento 5 stelle: POMPEA MARIA ROSARIA CAPOZZI, Open Sinistra Fvg: FURIO HONSELL e Alleanza Verdi Sinistra: SERENA PELLEGRINO. In consiglio ovviamente anche il presidente della Regione Fedriga e il candidato presidente Moretuzzo. Fuori dai giochi per non aver superato il quorum, di un soffio GIORGIA TRIPOLI di Liberi Insieme e ALESSANDRO MARAN del “Terzo Polo”.