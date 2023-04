Parto difficile per la segreteria nazionale Pd targata Elly Schlein. Ci sono anche alcuni “ripescati”. Rispunta anche la Serracchiani

Elly Schlein, ha scelto la diretta social per annunciare la squadra – dieci uomini e dieci donne – che comporrà la segreteria del Pd. Questi i nomi: Alessandro Alfieri avrà la delega al Pnrr e alle Riforme; Davide Baruffi andrà agli Enti locali; Marta Bonafoni sarà coordinatrice della segreteria e si occuperà anche del Terzo settore e associazionismo; Stefania Bonaldi avrà la delega alla Pa e a professioni e innovazione; Annalisa Corrado, ex portavoce green Italia, si occuperà di conversione ecologica e Green economy; Alfredo D’Attorre andrà all’università, Marco Furfaro sarà responsabile delle iniziative politiche e si occuperà anche del contrasto alle diseguaglianze, del welfare; Maria Cecilia Guerra andrà alle politiche del lavoro; Camilla Laureti seguirà le politiche agricole; Marwa Mahmoud avrà la delega alla partecipazione e alla formazione politica. E ancora, Pierfrancesco Majorino si occuperà di politiche migratorie e diritto alla casa; Irene Manzi avrà la delega alla scuola; Antonio Misiani si occuperà di economia finanze imprese e infrastrutture; Vincenza Rando di contrasto alle mafie, legalità e trasparenza; Sandro Ruotolo di informazione, cultura, culture e memoria; Marco Sarracino di Coesione territoriale, Sud e aree interne; Marina Sereni di Salute e sanità; Debora Serracchiani di Giustizia; Igor Taruffi sarà il Responsabile Organizzazione e Alessandro Zan si occuperà di Diritti. Accanto a questi membri, siederanno di diritto nella segreteria il coordinatore dei sindaci e il coordinatore dei segretari regionali. Inoltre, saranno invitati permanenti alla segreteria sia la portavoce della conferenza delle democratiche, sia chi rappresenta i giovani democratici. Verranno poi costruiti una serie di dipartimenti tematici che sosterranno il lavoro della segreteria con responsabilità specifiche, tra cui: Dipartimento delle politiche per lo sport (Mauro Berruto), Dipartimento Transizione digitale, scienza aperta e big data (Annarosa Pesole), Dipartimento Contro ogni barriera, per l’inclusione (Iacopo Melio). Infine: Giovanni Gaspare Righi sarà capo segreteria di Elly Schlein mentre Flavio Alivernini sarà portavoce della segretaria e responsabile comunicazione del Partito democratico.

Pd Fvg: Liva-Spitaleri, buon lavoro a Serracchiani in segreteria

“Esprimiamo soddisfazione per la presenza di Debora Serracchiani nella Segreteria nazionale del partito, con una delega da sempre molto delicata come la giustizia e che oggi assume un peso particolare rispetto alle politiche del Governo Meloni. Crediamo positivo che la segretaria Schlein abbia deciso di mettere a disposizione del Pd nazionale la dimostrata competenza di una parlamentare del Friuli Venezia Giulia. A tutta la Segreteria nazionale auguriamo di svolgere al meglio il lavoro di opposizione, proposta e costruzione dell’alternativa a una destra ancora molto forte e radicata. Il Pd Fvg non mancherà di fare la sua parte, dopo essersi assunto la responsabilità di scelte difficili, come quelle che hanno portato in Consiglio regionale un gruppo di 10 consiglieri e che hanno portato il candidato sindaco De Toni a un ballottaggio non scontato e ora apertissimo”. Lo dichiarano il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva e il coordinatore della segreteria Salvatore Spitaleri, dopo che la segretaria nazionale del partito Elly Schlein ha reso noti i componenti della segreteria nazionale, tra cui vi è la deputata Debora Serracchiani, già capogruppo alla Camera.