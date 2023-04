Fvg Orchestra in concerto per i 171 anni della Polizia di Stato. Mercoledì 12 aprile al Verdi di Pordenone

Mercoledì 12 aprile alle 20.30, la Polizia di Pordenone regalerà alla città un concerto della FVG Orchestra, in occasione del 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Sul palco del Teatro Verdi, diretta dal maestro Paolo Paroni, la FVG Orchestra suonerà un programma musicale di grande pregio, aprendo la serata con il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35 di Pëtr Il’ič Čajkovskij , insieme al giovane e talentuoso violinista friulano Christian Sebastianutto, per poi chiudere con l’esecuzione della Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73 di Johannes Brahms .

Il concerto è ad ingresso gratuito , fino a esaurimento posti.

Nella mattinata del 12 aprile, sempre al Teatro Verdi, con inizio alle ore 11, si svolgerà la parte istituzionale dell’evento per il 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, con la lettura dei messaggi delle più alte cariche dello Stato, l ‘intervento del Questore della Provincia di Pordenone Luca Carocci , che traccerà un bilancio dell’attività svolta dalla Polizia di Stato nell’anno 2022, e la consegna dei riconoscimenti al personale distintosi in servizio .

Nota sul solista, Christian Sebastianutto

Nato in una famiglia di musicisti, Christian Sebastianutto ha intrapreso lo studio del violino all’età di 4 anni. Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica, si è diplomato presso il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine con il massimo dei voti, la lode e menzione speciale. Successivamente si è specializzato presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma con Sonig Tchakerian, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode, e presso L’ Haute Ecole de Musique de Lausanne HEMU – Conservatoire Superior de Musique de Lausanne nella classe di Pavel Vernikov conseguendo il Master in Concertismo. Ha frequentato numerose Masterclass in Italia e all’estero con Ivry Gitlis, Giovanni Guglielmo, Sergej Krylov, Zakhar Bron, Mihaela Martin, Gerhard Schulz e Donald Weilerstein. Nel 2022 ha concluso con il massimo dei voti un Postgraduate in violino presso l’Università di musica Kug a Graz sotto la guida di Silvia Marcovici. È stato selezionato come partecipante attivo presso la “Kronberg Academy Violin Masterclass 2019” ed è stato semifinalista all’Enescu violin competition 2022 di Bucharest.

È risultato vincitore di primi premi assoluti in numerosi concorsi internazionali. Nel 2014 è stato vincitore del 31° Concorso Nazionale Biennale di violino “Premio Città di Vittorio Veneto” col 3° premio e nel 2016 ha vinto il 3° premio al Concorso violinistico internazionale “Andrea Postacchini” di Fermo. Ha vinto il Premo Internazionale Amici della Musica di Verona 2022 in duo con Daniele Bonini, pianoforte.

Ha concerti tenuto come solista e musicista da camera in tutta Italia, in Europa e nel mondo.

Si è esibito numerose volte presso la città del Vaticano e nel dicembre 2015 ha tenuto un concerto per il Papa emerito Benedetto XVI registrato dalla Radio Vaticana.