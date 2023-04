Maurizio Bekar presidente di Ue.Coop Fvg

A Basiliano, nella sede del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia, si è svolta l’assemblea Regionale di Ue.Coop Friuli Venezia Giulia per il rinnovo degli organi che saranno impegnati nel quinquennio 2023-2028. Ue.Coop, fondata nel 2013, è impegnata a sostenere la funzione sociale della cooperazione, la legalità, la dignità dei soci e del lavoro. A livello nazionale rappresenta oltre 3.400 cooperative e cinquecentomila soci, ed ha come presidente l’ex magistrato Gherardo Colombo.

Alla guida dell’associazione regionale è stato eletto all’unanimità Maurizio Bekar (Curiosi di Natura Società Cooperativa). Il nuovo presidente del Consiglio direttivo sarà affiancato dal vicepresidente Pierangelo Spagnolo (Spagnolo Agroenergia Soc. Coop. Agr. a r.l.) e dai consiglieri Gino Vendrame (Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia), Grazia Della Ricca (Terranova Società Cooperativa Sociale Onlus) e Roberto Marani (Società Cooperativa San Martino).

Il neo eletto presidente, ringraziando per la fiducia accordatagli e il direttivo uscente per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni difficili, ha dichiarato che «insieme con il nuovo Consiglio direttivo Ue.Coop Fvg continuerà a prestare ascolto ed a lavorare per dare risposte ai bisogni delle Cooperative, accompagnandole nella crescita e nello sviluppo, rimettendo al centro il socio ed il suo lavoro. È importante lavorare per rafforzare il modello cooperativo come strumento di eccellenza per valorizzare il lavoro del socio».