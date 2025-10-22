La Cooperativa Sociale Itaca unica impresa sociale del Terzo Settore selezionata nella Top 100 ESG

La Cooperativa sociale Itaca consolida il suo posizionamento di eccellenza a livello nazionale, conquistando un risultato storico nel prestigioso Sustainability Award 2025, promosso da Kon Group e Elite in partnership con Forbes Italia. La coop sociale friulana è l’unica impresa del Terzo Settore e l’unica cooperativa in assoluto presente in due delle principali classifiche, la Top 100 ESG Excellence e la Top 75 Innovation for Sustainability. Il nuovo prestigioso doppio riconoscimento, celebrato lo scorso 14 ottobre nella serata di gala a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana a Milano, arriva a distanza di pochi giorni dall’inserimento di Itaca nella Top 100 dei “Best Employers 2026”. Un segnale eloquente della qualità del modello cooperativo: “la nostra mission si fonda sul prendersi cura delle persone, e dimostra di essere non solo etica, ma anche economicamente e socialmente all’avanguardia,” dichiara il presidente Paolo Castagna.

IL PRIMATO UNICO DEL MODELLO COOPERATIVO E SOCIALE

La Cooperativa Itaca entra a pieno titolo tra le realtà italiane più virtuose in termini di sostenibilità e innovazione, distinguendosi per un primato di grande rilevanza per le imprese. L’inclusione nella Top 100 ESG Excellence e nella Top 75 Innovation for Sustainability la rende l’unica cooperativa e anche l’unica impresa del Terzo Settore a raggiungere questo riconoscimento nel Sustainability Award.

Questo risultato certifica non solo le performance in ambito ESG della cooperativa pordenonese, ma le assegna un ruolo da protagonista, dimostrando che il modello cooperativo, focalizzato sulla sostenibilità sociale e sulla governance, può competere ai massimi livelli di eccellenza. La classifica, infatti, valorizza le esperienze imprenditoriali orientate allo sviluppo sostenibile, al rispetto ambientale e alla responsabilità sociale, misurate attraverso un rigoroso rating ESG.

ITACA NELL’ECCELLENZA ESG

La Top 100 ESG Excellence (Environment, Social, Governance) rappresenta il riconoscimento per le aziende che si sono distinte in modo olistico per la loro strategia di sostenibilità. La selezione è stata condotta da un autorevole comitato scientifico, composto, tra gli altri, da Altis Advisory dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Tiresia del Politecnico di Milano. Il comitato ha utilizzato un sofisticato modello di valutazione che analizza la capacità delle imprese di integrare i fattori ambientali (E), sociali (S) e di governance (G) nelle proprie scelte strategiche.

L’inserimento di Itaca in questa classifica premia in particolare il pilastro “Sociale” (S), intrinseco alla sua natura di impresa sociale e alla cura dei propri oltre 1.800 soci lavoratori, come anche la qualità della Governance (G), essenziale per un’organizzazione complessa e diffusa che pone al centro l’inclusività e l’attenzione alla parità di genere, come testimoniato dalla recente certificazione UNI PdR 125:2022.

ITACA MOTORE DI INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Ancor più significativa è la presenza di Itaca nella Top 75 Innovation for Sustainability. Questa classifica speciale si concentra sulle aziende che, con le loro innovazioni, sono in grado di incidere maggiormente sulla sostenibilità dello sviluppo economico e sociale, in linea con gli obiettivi del Green Deal Europeo e dell’Agenda 2030.

Essere riconosciuti in questa categoria sottolinea il ruolo proattivo della Cooperativa Itaca nell’anticipare e implementare soluzioni che bilanciano il beneficio comune e la crescita, rendendo la sostenibilità una vera leva di innovazione. La presenza di Itaca tra queste imprese d’avanguardia evidenzia come la mission della cooperativa di Pordenone non sia solo erogare servizi essenziali, ma generare un impatto positivo e duraturo sulle comunità e sui territori in cui è impegnata, dimostrando che l’impresa sociale è un attore fondamentale per il futuro sostenibile del Paese.

LA SOSTENIBILITÀ È FATTORE STRATEGICO E DI VALORE

“Il doppio risultato che abbiamo raggiunto al Sustainability Award ci onora ed è la conferma più forte che potessimo desiderare, perché dimostra che l’impresa sociale è il futuro – afferma il presidente di Itaca, Paolo Castagna -. La nostra presenza, come unica impresa sociale del Terzo Settore in due classifiche così rilevanti, attesta che la sostenibilità non è un costo, ma un fattore strategico che crea valore economico e sociale. Continueremo a investire nelle nostre persone, lavoratori, beneficiari e comunità, nell’inclusione e nell’innovazione dei servizi, perché in un’impresa sociale ad alta intensità umana come la nostra, la qualità del lavoro e l’eccellenza ESG sono indissolubilmente legate alla qualità della vita delle nostre comunità. Dedichiamo questo nuovo successo alle nostre lavoratrici e ai nostri lavoratori, riaffermando il nostro impegno per un modello di sviluppo sempre più sostenibile e inclusivo”.