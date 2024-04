La FVG Orchestra si aggiudica il progetto speciale del Ministero. Due concerti questa settimana in ricordo di Maria Callas, a Tavagnacco e Gorizia

La FVG Orchestra ha vinto il bando Progetti speciali del Ministero della Cultura: si tratta di un finanziamento collegato a tutta la programmazione di GO!2025 Capitale Europea della Cultura che coinvolgerà la sinfonia regionale.

Un calendario che inizia già dall’anno in corso, ad ottobre, con il concerto-evento per il cinquantesimo dell’Associazione Mitteleuropa, un vero “Concerto delle nazioni” che celebrerà non solo il grande traguardo dell’associazione, ma, più in generale , la vocazione transfrontaliera dell’intera regione.

L’assegnazione del bando è un grande traguardo per l’Orchestra FVG che viene sempre più riconosciuta come simbolo istituzionale della cultura del Friuli Venezia Giulia, basti pensare all’irripetibile trasferta della scorsa settimana quando l’orchestra ha suonato a Bruxelles al Parlamento europeo nella versione solo archi, con Paolo Paroni come direttore e primo violino e con la solista Costantin Beschieru.

I prossimi appuntamenti in regione sono due concerti dedicati alla grande lirica in ricordo di Maria Callas : “La divina Callas” sarà sul palco del teatro comunale di Tavagnacco giovedì 18 aprile alle 20.45 e venerdì 19 alla stessa ora su quello del Teatro Verdi di Gorizia.

Saranno le migliori giovani voci italiane e slovene, selezionate dall’Accademia di Trieste, di Udine e di Lubiana e preparati dalla celebre cantante Annamaria Dell’Oste, a ricordare la Divina ad un secolo dalla nascita, mentre la FVG Orchestra sarà diretta dal Maestro Paolo Paroni.