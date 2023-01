La gestione dei sinistri in sanità. Workshop domani a Trieste

Sicurezza delle cure, prevenzione dei conflitti e gestione del contenzioso. Questi i temi al centro del Workshop che si svolgerà il 24 gennaio presso l’Aula conferenze dell’Università degli Studi di Trieste. L’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) e l’Università degli Studi di Trieste sono gli organizzatori dell’evento che ha già fatto il pieno di iscrizioni da parte degli addetti ai lavori. Apriranno i lavori il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste Prof. Roberto Di Lenarda, il Dott. Giuseppe Napoli Presidente di Federsanità ANCI Regione FVG, la Dott.ssa Gianna Zamaro in rappresentanza della Direzione Centrale Salute della Regione. L’importante evento congressuale patrocinato da Agenas, FIASO e Federsanità è articolato in due sezioni.

La mattinata sarà dedicata all’approfondimento del tema della medical malpractice e dello stato dell’arte a distanza di cinque anni dall’entrata in vigore della Legge Gelli Bianco che ha ridefinito i confini penali e civili della responsabilità dei professionisti sanitari. Proprio il Dr. Federico Gelli, tra i relatori del workshop, traccerà le novità della norma e gli attuali limiti applicativi per lasciare poi spazio agli altri relatori tra cui si segnala il contributo del Prof. Nino Savelli, Ordinario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che introdurrà il tema della gestione del rischio clinico come strumento per la promozione della sicurezza delle cure.

La relazione del Dott. Mario Mariani, Direttore SOD Gestione Assicurativa Centralizzata ARCS che traccerà i profili del modello regionale di gestione dei sinistri introdurrà i partecipanti alla prima delle due tavole rotonde previste per il pomeriggio, dedicata al confronto tra diversi modelli regionali

“La presenza di autorevolissimi medici-legali riuniti in tavola rotonda” – sottolinea il Prof. Stefano D’Errico dell’Università degli Studi di Trieste, tra gli organizzatori dell’evento – “afferma la centralità del ruolo della medicina legale nelle Aziende del Sistema Sanitario Nazionale e nel funzionamento dei Comitato per la Gestione dei Sinistri e nella gestione del rischio clinico”.

La seconda tavola rotonda della giornata vedrà riuniti le Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie e degli IRCCS Regionali che porteranno il punto di vista degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. “È un’occasione straordinaria di crescita e di confronto” – ci tiene a sottolineare il Dott. Joseph Polimeni, Direttore Generale di ARCS e promotore dell’evento formativo “e il coinvolgimento dei diversi Enti Sanitari è la conferma di una volontà comune di creare un sistema efficace di garanzie per i cittadini e i professionisti sanitari”.