La Guardia Costiera di Porto Nogaro ha celebrato la Giornata del Mare: un’esperienza formativa per le giovani generazioni

In occasione della Giornata nazionale del Mare, Porto Nogaro ha aperto le sue porte alle scuole per una giornata ricca di conoscenza e cultura del mare. Fissata all’11 aprile di ogni anno, la Giornata del Mare, è un’occasione speciale per promuovere la conoscenza e la consapevolezza dell’importanza del mare come risorsa culturale, scientifica, ricreativa ed economica. Il percorso ideato per gli studenti aveva preso avvio già il 10 aprile grazie al lavoro dei volontari e operatori di «Stella Maris», il centro di ascolto dedicato ai marittimi dalla Caritas diocesane di Udine nell’ambito del progetto «Gente di mare». L’iniziativa, avviata nel 2019, oltre ad offrire ascolto e sostegno ai marittimi in transito a Porto Nogaro, promuove infatti la conoscenza di questo mondo nelle nuove generazioni, organizzando percorsi tematici nelle scuole e anche visite al porto. Nel 2023 sono circa 500 i ragazzi e le ragazze che hanno fruito di questi approfondimenti. Se si guarda invece ai numeri dei marittimi incontrati da “Stella Maris”, sono ben 800 e di questi 600 hanno beneficiato dei servizi offerti: dall’ascolto alle consulenze, fino alla distribuzione di beni e servizi materiali. La Giornata del Mare si è articolata in diversi momenti significativi. Inizialmente, gli studenti sono stati coinvolti nella visita del Centro Canoa San Giorgio, uno dei centri sportivi più importanti nel panorama nazionale per l’insegnamento delle discipline della canoa e del canottaggio. Successivamente, hanno visitato le banchine commerciali di Porto Margreth, dove, guidati dagli uomini e dalle donne della Guardia Costiera e dai volontari della Stella Maris, hanno potuto comprendere l’importanza dell’uso sostenibile sia ambientale che sociale del mare e delle sue risorse. La parte finale della giornata ha visto nuovamente il mare come protagonista, con una visita agli spazi sportivi della scuola vela della Nautica San Giorgio, accompagnata da testimonianze dirette dei marinai dell’Associazione Nazionale Marina d’Italia, che hanno raccontato quanto sia radicato nel tempo il rapporto tra San Giorgio di Nogaro e il mare. In questa giornata dedicata all’ambiente marino nelle sue diverse sfaccettature, l’obiettivo primario è stato quello di sensibilizzare le giovani generazioni, trasformandole in cittadini attivi e consapevoli del prezioso ecosistema marino. Grazie alla collaborazione instaurata tra la Guardia Costiera, le società sportive a vocazione marinaresca, i volontari della Stella Maris e dell’Associazione Nazionale Marina d’Italia ed il supporto di Misericordia della Bassa Friulana gli studenti hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica, che ha arricchito il loro bagaglio formativo in modo significativo. Il Comando della Guardia Costiera di Porto Nogaro ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento e invita gli studenti, le scuole e la comunità a

partecipare attivamente alla promozione e alla tutela del nostro mare.