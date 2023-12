“La Natività alle Porte di Udine” installazione di natività luminose in città

In ricorrenza della Festa dell’Immacolata l’API APS di Udine, con il contributo dell’Amministrazione cittadina, ha curato l’installazione di natività luminose presso le seguenti chiese cittadine:

• Cattedrale Santa Maria Annunziata;

• Basilica della Beata Vergine delle Grazie;

• Chiesa di San Giacomo Apostolo;

• Chiesa della Beata Vergine del Carmine;

• Chiesa di San Quirino Vescovo e Martire

• Chiesa di San Cromazio d’Aquileia.

Le installazioni sono sei gruppi luminosi delle tre figure della Natività, in una composizione larga 210 cm ed alta 120 cm, quali manifestazioni di quel messaggio di “vita nuova”, di “nuova vita” che il Bambino Gesù esprime e che il Santo Natale delinea per i cristiani.

Nel suo dispiegarsi anno dopo anno il progetto “La Natività alle Porte di Udine” si propone di coinvolgere, con la posa delle indicate natività luminose sulle facciate delle chiese cittadine, tutte le comunità parrocchiali della città accomunandole in questa plastica manifestazione nell’annuncio e nella testimonianza del Santo Natale.