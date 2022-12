La necessità della PACE, domani a Trieste incontro pubblico con Moni Ovadia

Domani mattina a Trieste presso l’Antico Caffè San Marco in via Battisti 18 alle ore 11.30 Unione Popolare organizza un incontro pubblico con l’artista, scrittore e intellettuale Moni Ovadia. Titolo dell’evento: La necessità della PACE. “Scoppiata il 24 febbraio 2022 con l’invasione delle forze armate della Federazione Russa, la guerra in Ucraina, che doveva essere una guerra-lampo, si legge nella nota di accompagnamento all’incontro, non trova una sua conclusione. Al di là delle dichiarazioni di facciata nessuno oggi si impegna seriamente per una soluzione diplomatica, anzi da più parti emergono ipotesi di escalation anche nucleare del conflitto. Questo immenso dramma umano sta portando l’intera Europa in una crisi devastante”.