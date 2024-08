La Ocean Viking diretta ad Ancona con 196 naufraghi a bordo, a 1.497 km di distanza

Cattiveria governativa in azione, decretati 1497 km di passione per migranti, naufraghi e bambini. La nave Ocean Viking di SOS Mediterranee Italia ha effettuato diversi salvataggi nel Mediterraneo; a bordo ci sono attualmente 196 persone, tra cui nove minori non accompagnati, provenienti da Bangladesh, Pakistan, Egitto e Sudan. Le persone salvate hanno dichiarato di essere partite da Al Zawiya, in Libia. Il porto sicuro assegnato dalle autorità italiane è Ancona, a 1.497 km di distanza, dove l’arrivo è previsto per il 3 agosto tra le 14 e le 15. Con la prassi dei porti lontani le Ong vengono tenute lontane dal Mediterraneo proprio mentre le persone continuano a morire.