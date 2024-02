La posizione di Open Fvg relativamente all’accordo di programma Regione Fvg multinazionale del farmaco Astrazeneca

“Dopo le decine di milioni che la maggioranza in Consiglio Regionale votò su ordine di Fedriga per alimentare un accordo di programma che mai fu articolato nel dettaglio con Novartis nella scorsa legislatura, ecco che il trinomio Fedriga-Riccardi-Rosolen ne propone un altro con Astra Zeneca. Su vari quotidiani ci sono foto con sorrisi, si parla di 5 milioni, e si confeziona il tutto con tante parole-chiave. Ma non vi è nulla di chiaro. Non si è mai discusso di ciò in Commissione anche se più volte nella scorsa legislatura chiedemmo come Open Sinistra FVG di avere informazioni. Oltre all’inevitabile mancanza di chiarezza su come si possa scegliere dei partner privati con cui condividere soldi pubblici, siamo preoccupati anche in questo caso per l’accesso ai dati sensibili che inevitabilmente avranno questi privati. A meno che il tutto non sia la solita operazione mediatica. In un contesto sanitario regionale nel quale si chiudono consultori e ambulatori, ovvero strutture sanitarie di prevenzione e di prossimità, nel quale tanti indicatori sono negativi, ad esempio le liste di attesa, numero di amputazioni a

pazienti diabetici ecc., con quale coraggio si fa un accordo con una casa farmaceutica per “la prevenzione delle malattie e la promozione di corretti stili di vita”. Chiederemo subito in Regione la convocazione delle Commissioni Sanità e Ricerca per chiarire, aldilà delle foto sorridenti, cosa ci sia davvero.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.