La precisazione del Comune di Castion di Strada: Impianti fotovoltaici solo in aree già degradate

Riceviamo è publichiamo volentieri la precisazione inviataci dall’assessore all’Ambiente Elisa Comand del Comune di Castions di Strada. “Ho letto ora l’articolo “Ambiente: Colpevoli ritardi della Regione Fvg hanno permesso la nascita di mille ettari di campi fotovoltaici su terreni agricoli” pubblicato online in data 7 febbraio 2024. Nella tabella sottostante al sopraccitato articolo, compaiono i nostri futuri impianti fotovoltaici che sorgeranno su aree considerate degradate e non su terreni agricoli. Per essere più precisi uno sarà galleggiante e l’altro in area di ex cava.

La risposta di FriuliSera

Spett. assessore, intanto la ringraziamo per l’attenzione e prendiamo atto della segnalazione. Comunque la tabella fa riferimento in generale alle opere approvate, realizzate o i via di realizzazione nei due anni e mezzo presi a riferimento e non identifica le singole tipologie. E’ stata fornita dalla consigliere regionale Rosaria Capozzi che, come lei avrà certamente intuito, mette nel mirino non singole realizzazioni ma il ritardo della Regione nel dare strumenti di pianificazione adeguati e precisi ai Comuni per evitare realizzazioni in aree agricole che dovrebbero avere ben altri usi. Se come lei dice il vostro Comune ha agito in maniera diversa e virtuosa c’è per noi solo da rallegrarsi.