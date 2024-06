La responsabilità medico sanitaria alla luce del nuovo quadro giuridico, incontro domani in Confindustria Udine

Domani mercoledì 12 giugno un incontro sulla responsabilità medico sanitaria delle strutture e dei singoli operatori con focus sulle novità dettate dai decreti attuativi della Legge Gelli Bianco. L’appuntamento è nella sede di Confindustria Udine dalle ore 17. La legge 24/2017, nota come Gelli – Bianco, ha introdotto una serie di importanti novità in tema di responsabilità medico sanitaria, disciplinando aspetti fondamentali per la sicurezza del paziente legati alla gestione del rischio clinico e del contenzioso da parte delle strutture sanitarie, rendendo necessario un puntuale aggiornamento per le figure coinvolte nella governance di strutture sanitarie pubbliche e private e per gli operatori sanitari. In seguito alla recente pubblicazione di una serie di decreti attuativi, tra cui il D.M. 232 del 15.12.2023, le strutture sanitarie pubbliche e private, hanno 24 mesi di tempo per mettere in atto una serie di adeguamenti organizzativi, finanziari e assicurativi per rispettare le nuove normative. In questo contesto, RP Several (broker assicurativo leader in ambito Nord-Est), Insureteach (academy dedicata a corsi di specializzazione su ambiti specifici del settore assicurativo e a corsi di aggiornamento), Studio Legale THMR (punto di riferimento per la consulenza legale in materia di diritto commerciale, assicurativo e previdenziale) e Studio Legale Vinci (realtà che offre servizi legali di consulenza stragiudiziale e di assistenza nel contenzioso nell’ambito del diritto civile e penale) propongono un primo incontro, formativo e informativo, rivolto agli operatori del settore, dal titolo “Responsabilità Medico Sanitaria. I decreti attuativi della Gelli Bianco: ricadute e prospettive”.

L’apertura dei lavori è fissata alle 17.30, con accreditamento dalle 17. L’evento è gratuito previa iscrizione su https://bit.ly/ResponsabilitàMedicoSanitaria_Udine

L’iniziativa è parte di un più ampio percorso formativo dedicato all’approfondimento sui profili del diritto assicurativo nella responsabilità medico sanitaria, promosso da RP Several, Insureteach, Studio Legale THMR e Studio Legale Vinci.

Interverranno: Gian Paolo Zanotel e Daniele Muha, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di RP Several, l’avv. Marco Rodolfi, Partner Studio Legale THMR e l’avv. Pierluigi Vinci, Titolare e Fondatore Studio Legale Vinci.

L’appuntamento è aperto anche alla stampa.