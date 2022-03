La ricerca dell’Università di Udine al servizio del territorio. Otto studi nei settori umanistico e delle scienze sociali

I risultati di otto ricerche dell’Università di Udine nei settori umanistico e delle scienze sociali riguardanti il territorio, e finanziate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, saranno presentati lunedì prossimo 14 marzo, alle 15 nella sala Florio di palazzo Florio (via Palladio 8). Nel corso dell’incontro, intitolato “Valorizzazione del capitale umano” saranno presentati i risultati degli otto progetti di ricerca finanziati dalla Regione.

“Dall’habeas corpus moderno all’habeas mentem contemporaneo. Il possibile ruolo del legislatore regionale per la promozione dei diritti digitali”. Ricerca di Gabriele Giacomini. Responsabile scientifico, Andrea Zannini (Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale). Struttura ospitante: Istituto IXÈ S.r.l, tutor Alex Buriani.

“Per la storia del friulano medievale: le varietà occidentali («di là da l’aghe») e il «tergestino» (secoli XIII-XV)”. Ricerca di Edoardo Colombaro. Responsabile scientifico, Vittorio Formentin (Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale). Struttura ospitante: Società Filologica Friulana; tutor Katia Bertoni.

“Colla speranza che si finisca presto e rimpatriare…: per un atlante della profuganza friulana in Italia. Percorsi, memorie, solidarietà di ieri e di oggi”. Ricerca di Giulia Sattolo. Responsabile scientifico, Mauro Pascolini (Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società). Struttura ospitante: Società di mutuo soccorso e istruzione di Cividale del Friuli (Somsi), tutor Renato Danelone.

“Linguaggio settoriale enologico: raccolta, analisi e traduzione dei testi enologici degli operatori del territorio del Friuli Venezia Giulia riuniti attraverso la collaborazione con PromoTurismoFVG”. Ricerca di Beata Jezierska. Responsabile scientifico: Emiliano Ranocchi (Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società). Struttura ospitante: PromoTurismo FVG, tutor Mayla Pellizzari.

“Profili finanziari dell’internazionalizzazione delle imprese del Friuli Venezia Giulia”. Ricerca di Rubina Romanello. Responsabile scientifico: Josanco Floreani (Dipartimento di Scienze economiche e sociali). Struttura ospitante: Friulia spa, tutor Andrea Bertoz.

“Verso un modello di regolazione incentivante per i servizi idrici e ambientali”. Ricerca di Giulia Roder. Responsabile scientifico: Antonio Massarutto (Dipartimento di Scienze economiche e sociali). Struttura ospitante: Cafc spa, tutor Ernesto Minatel.

“Le Regioni oltre i confini. Cooperazione transfrontaliera e politica macroregionale nella prospettiva dell’integrazione europea”. Ricerca di Francesco Emanuele Grisostolo. Responsabile scientifico: Laura Montanari (Dipartimento di Scienze giuridiche). Struttura ospitante: Istituto di studi giuridici regionali (Isgre), tutor Paolo Polacco.

“Abitare inclusivo. La progettazione tecnologica per l’autonomia delle persone disabili negli ambienti di residenza”. Ricerca di Mickeal Milocco Borlini. Responsabile scientifico: Christina Conti (Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura). Struttura ospitante: Tabula Architetti Associati - Globalproject Architettura Inclusiva, tutor Erica Gaiatto.

L’incontro proseguirà con una tavola rotonda fra Regione, Università, enti e aziende che hanno collaborato alle ricerche. Parteciperanno, per l’Ateneo, i docenti responsabili scientifici delle ricerche: Andrea Zannini, Mauro Pascolini, Emiliano Ranocchi, Josanco Floreani, Antonio Massarutto, Laura Montanari, Christina Conti. Per gli enti ospitanti le ricerche: Alex Buriani , direttore scientifico IXÈ srl; Maria Cristina Novelli, presidente della Società operaia di mutuo soccorso e istruzione (Somsi) di Cividale del Friuli; Diana Candusso, responsabile enogastronomia PromoTurismo Fvg; Federico Vicario, presidente della Società filologica friulana; Alessandra Ramani, vice direttrice della Direzione finanziaria e controllo della Friulia; Leopoldo Coen, in rappresentanza dell’Istituto di studi giuridici regionali (Isgre); Erica Gaiatto e Francesco Casola di Globalproject Architettura inclusiva e Tabula architetti associati.

Il confronto sarà moderato da Ketty Segatti, del Servizio istruzione, università e diritto allo studio della Regione Fvg.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Teams all’indirizzo urly.it/3hwr7. Per chi parteciperà in presenza, con green pass rafforzato, è possibile iscriversi all’evento al link https://forms.gle/fq8cSw4ARFgZNRBg9. La conferenza verrà videoregistrata e caricata sul canale Youtube Play Uniud.