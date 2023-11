“La rigenerazione ambientale di un territorio abbandonato”. Risultati e strategie del progetto condiviso tra El Salvador e Regione Fvg

Lunedi prossimo 27 novembre alle ore 15.30 nella Sala Convegni di CAFC S.p.A. si svolgerà il convegno: “La rigenerazione ambientale di un territorio abbandonato” Risultati e strategie di un progetto condiviso tra El Salvador e Regione Friuli Venezia Giulia. Si tratta, si legge in una nota, di un esempio virtuoso di riqualificazione ambientale e gestione sostenibile delle risorse idriche. All’incontro parteciperanno esperti della cooperazione allo sviluppo, tecnici del settore ambientale e della pianificazione territoriale che illustreranno il progetto.

Il progetto ha previsto l’esame dei sistemi idrici di alcune comunità di El Salvador, implementando processi di sistematizzazione e controllo della distribuzione idrica per ridurre le perdite d’acqua nei sistemi di distribuzione delle comunità del lago di Suchitlan.

Gli interventi si concentreranno sugli esiti del programma e sulle possibili direzioni future per la collaborazione tra le due Regioni.

“La rigenerazione ambientale di territori abbandonati è un tema di grande rilevanza e gli sforzi congiunti di esperti e collaboratori possono portare risultati significativi per migliorare la sostenibilità ambientale e la qualità della vita nelle comunità coinvolte – afferma la vice presidente di CAFC S.p.A. Anna Maria Zuccolo”.