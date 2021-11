"La scorsa settimana avevamo presentato, come Open Sinistra FVG assieme al Consigliere Zanon di Regione Futura - Gruppo Misto, un'interrogazione per conoscere come ovviare alle difficoltà logistiche degli studenti del Liceo Scientifico Copernico a Udine. Le notizie di oggi che riguardano il Bearzi, il Malignani, lo Stringer e il Percorso sono gravissime." afferma Honsell. "La situazione del trasporto pubblico degli studenti a Udine è la più penalizzata dall'inizio della pandemia. Non è accettabile che la questione del Green pass possa essere la scusa per danneggiare ulteriormente gli studenti delle scuole di una città che avevano problemi logistici anche prima della pandemia. Gli assessori

competenti - conclude il Consigliere di Open Sinistra FVG - devono dimostrare tale competenza in questa difficile situazione."