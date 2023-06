Laboratorio di lettura e scrittura creativa a cura di Claudia Sfilli, scrittrice, in partenza all’Università delle LiberEtà

Iscrizioni aperte al corso Laboratorio di lettura e scrittura creativa, condotto dalla scrittrice Claudia Sfilli, all’Università delle LiberEtà del FVG (Via Napoli 4 a Udine). Il corso partirà giovedì 8 giugno 2023, durerà 7 lezioni mattutine, dalle 10 alle 11.30; i posti sono limitati, per informazioni telefonare a 0432297909 oppure scrivere a libereta@libereta-fvg.it. Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell’Università delle LiberEtà (via Napoli 4) o tramite bonifico, scrivendo a iscrizioni@libereta-fvg.it.

Attraverso la lettura di brani letterari verranno analizzate le peculiarità della scrittura creativa, affinando così la capacità di individuarne e apprezzarne la qualità. Libero spazio anche agli elaborati dei partecipanti che verranno guidati e curati per ottenere i migliori risultati.

Conduce il laboratorio Claudia Sfilli scrittrice eclettica che spazia da opere per bambini (“Parola di Napoleone” e “Se mi dai una monetina”), raccolte di racconti (“Il respiro del Capricorno”), romanzi (“L’ora più silenziosa” e “L’Urlo”) e testi teatrali (“Il parco degli invisibili” e “Lo strampalato mondo di Angioina”). Dal 1990 offre sostegno agli studenti in difficoltà con materie umanistiche e dal 2016 conduce laboratori di scrittura creativa all’Università delle LiberEtà. Per conoscerla meglio: – profilo facebook: https://www.facebook.com/claudiasfilliscrittrice – Instagram: @claudiasfilli.scrittrice

INFORMAZIONI: Università delle LiberEtà, Via Napoli 4 a Udine – 0432297909 – Whatsapp +39 3403441536 libereta@libereta-fvg.it –