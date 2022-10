Laboratorio teatrale per ragazzi Artistiassociati: ‘Beat per cuori giovani’, aperte le iscrizioni per la seconda parte

Sono aperte le iscrizioni online per la seconda parte di ‘Beat per cuori giovani’, laboratorio di pratica teatrale per ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado ideato da ArtistiAssociati e condotto da Elisa Menon (il modulo è disponibile sul sito: artistiassociatigorzia.it). Dopo il primo step sviluppatosi in primavera, che comunque non vincola a questo secondo momento di lavoro, ai ragazzi saranno saranno forniti gli strumenti base del lavoro dell’attore: la creazione scenica e l’incontro. Elisa Menon, attrice, regista, esperta di teatro sociale e partecipato condurrà la seconda parte del laboratorio esplorando la zona delle emozioni e della creatività, si immaginerà un racconto teatrale che si condividerà durante un evento pubblico alla fine del percorso. Anche questa seconda parte di laboratorio si articolerà articolato in 3 moduli più lo spettacolo finale: venerdì 28 e sabato 29 ottobre dalle ore 16 alle ore 19 Gradisca d’Isonzo Sala del Palazzo del Monte di pietà via Dante si affronterà il tema ‘LA SCENA. È la paura che ti da la spinta’. Un modulo dedicato al quadrato magico del palcoscenico per sperimentare con la libertà spaventosa di essere visti da tutti. Venerdì 4 e sabato 5 novembre invece il tema affrontato sarà ‘L’ATTORE. Saper fare’, saper essere. Il cuore della tecnica e la tecnica del cuore: spettatore cosa vedi? Infine venerdì 25 e sabato 26 novembre, questa volta in Sala Bergamas, si parlerà de ‘LO SPETTACOLO. Facciamo che tu eri’. Un modulo dedicato all’esplorazione della nostra immaginazione scenica: che storia vogliamo raccontare? Chiuderanno il laboratorio, venerdì 2 dicembre e sabato 3 dicembre, le prove e lo spettacolo finale a Gradisca d’Isonzo presso la Sala Bergamas. Per info sarà possibile chiamare ArtistiAssociati allo 0481 532317 o scrivere a teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it.