L’Accademia di Belle Arti “G.B. Tiepolo” di Udine rende omaggio al Far East Film Festival 25

Il Far East Film Festival 25 si sta avvicinando rapidamente e, in attesa dell’Opening Night del 21 aprile, l’Accademia di Belle Arti “G.B. Tiepolo” di Udine ha deciso di rendere omaggio al piccolo grande universo fareastiano: una vera e propria “dedica creativa” che ha coinvolto, sotto la guida del motion designer e animatore Ernesto Zanotti, gli studenti del terzo anno del corso triennale in Graphic Design per l’Impresa e gli studenti del primo anno del corso magistrale in Graphic Design.

Suddivisi in gruppi di lavoro, i ragazzi dell’Accademia si sono visti assegnare il titolo di uno dei 24 film che hanno vinto, dal 1999 al 2022, le 24 edizioni del festival con l’obiettivo di realizzare un video animato. Una breve clip capace di restituire “l’anima” del film attraverso una narrazione per immagini. «Diventare motion designer – spiega, infatti, lo stesso Zanotti – non significa solamente conoscere i software, ma sviluppare un’attitudine progettuale che fonde immagine e movimento, ritmo ed estetica, per costruire un racconto in grado di catturare l’attenzione e suscitare emozioni».

La lavorazione è stata scandita da due fasi principali. Nella prima, gli studenti hanno analizzato il film (momenti più significativi, scene più iconiche, atmosfere caratterizzanti) studiando poi la resa estetica delle illustrazioni e progettandone le sequenze attraverso lo sviluppo di uno storyboard. La seconda fase, invece, è stata quella operativa e ha visto la realizzazione delle illustrazioni con stili, tecniche e software diversi e la loro successiva animazione.

Per quanti fossero curiosi di ammirare il risultato finale, un’ampia selezione di video sarà postata – a partire dai prossimi giorni – sui profili social ufficiali del Far East Film Festival.