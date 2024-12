Le domande all’assessore Riccardi dai Comitati gemonesi a difesa dell’Ospedale San Michele

Quando partirà il reparto di riabilitazione cardiologica e neurologica al San Michele, collegato al Gervasutta, previsto nella Legge di riforma sanitaria Fedriga/Riccardi del 2019? Al terzo piano del nosocomio dove dovrebbe essere collocato stanno ultimando i lavori, ma la nostra preoccupazione riguarda la ricerca del personale che dovrà gestirlo. Si tratta infatti di ben una cinquantina di figure professionali, fra cui 8 medici specialisti, di oltre una trentina fra infermieri e oss, oltre ad altre figure tecniche della riabilitazione ed amministrative. Come intende muoversi l’Asufc in tal senso, considerato che il nuovo Gervasutta è stato appena inaugurato e non sembra che in Azienda abbondi il personale? Domande legittime che i Comitati gemonesi a difesa dell’Ospedale cittadino pongono anche alla Regione e che meritano risposte concrete dopo 5 anni! Oltretutto sarà previsto il Pronto Soccorso per le eventuali emergenze al posto dell’attuale Punto di Primo Intervento, vista la gravità dei pazienti che saranno qui ricoverati e la lontananza da Ospedali dotati di P.S. e soprattutto di un’Area di Emergenza? Anche in questo caso aspettiamo doverose risposte! Ma i Comitati segnalano anche un’altra grave mancanza di interesse per il San Michele, dove è stata appena smontata la vecchia Tac, che era stata gia’ usata prima a Tolmezzo e ora sembra che a Gemona arriverà una Tac ora in esercizio a Udine. Visto che la Regione con i fondi del PNRR ne ha acquistate ben 6, perchè non acquistarne 7, considerato che Agenas segnala che il macchinario in Regione per oltre il 50% è superiore ai 10 anni e quindi obsoleto? Chi prende le decisioni all’Arcs ne è a conoscenza? A questo punto chiediamo che nel pingue bilancio della Sanità 2025 si trovino i fondi per l’acquisto dello specifico macchinario. Ma gli strali dei Comitati si appuntano anche sulla prevista Casa della Comunità in realizzazione in Ospedale. Sarà operativa nel 2026, ma con quale personale? Sarà la copia del Centro di Assistenza Primaria, voluto a suo tempo dal CentroSinistra, fortemente contestato allora dal CentroDestra e che si è limitato a concentrare in un corridoio solo un gruppo di Medici di Medicina Generale? Inoltre , visto che in Ospedale è prevista l’attivazione di un Pacu, cioè un reparto di post acuzie mediche e chirurgiche a che punto siamo, soprattutto con il personale necessario al suo funzionamento? Per ora funziona solo la Rsa. Infine chiediamo all’Azienda a che punto sono le promesse di portare i suoi uffici in Centro Storico, nell’edificio ex Agenzia delle Entrate. A questo punto la domanda sorge spontanea, l’Assessore Riccardi si degnerà di rispondere o come sempre rimarrà in silenzio? Se accetta il confronto, venga a Gemona il 6 Gennaio dove ci troverà in via Bini con i nostri striscioni!

Claudio Polano – Comitati gemonesi a difesa del San Michele