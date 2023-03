Le imprese della CNA incontrano i quattro candidati regionali. Le PMI richiedono centralità: “Siamo la colonna portante dell’economia regionale e nazionale”

Le imprese della CNA FVG interrogano la politica in vista delle elezioni regionali. La presidenza regionale incontrerà nella sede di Udine Alessandro Maran il 6 marzo alle 18, Massimo Moretuzzo l’8 marzo alle 18, il presidente uscente Massimiliano Fedriga il 20 marzo alle 17.30, Giorgia Tripoli il 21 marzo alle 18. Elemento innovativo: sarà garantita la diretta in streaming a beneficio di tutti gli associati e degli interessati soci tramite il sito cnafvg.it, “una modalità nuova, digitale, con cui il gruppo dirigente incontrerà in maniera pubblica, usando la rete, i candidati alle regionali”, afferma il presidente CNA FVG Malizio Meletti. “Vorremmo capire dai quattro ospiti che cosa si intende fare per rilanciare le micro-imprese – prosegue Meletti -. E’ un’occasione preziosa per conoscere i programmi dei candidati e per far arrivare loro le richieste della piccola impresa che, in quanto colonna portante dell’economia del Fvg, richiede la centralità che le è dovuta”. Si tratta quindi di un’opportunità per ribadire i concetti che CNA esprime da decenni. A livello nazionale il sistema produttivo è costituito al 95% da PMI sotto i 10 dipendenti, percentuale che cresce ancora nella nostra regione. “Le PMI sono l’ossatura del sistema produttivo, ed è quindi su queste che i provvedimenti vanno tarati. Eppure, purtroppo, ciò continua a non accadere”.