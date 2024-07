Le Notti del Vino fanno tappa sabato 3 agosto a San Giovanni al Natisone nel Parco di Villa de Brandis

Le Notti del Vino faranno tappa sabato 3 agosto a San Giovanni al Natisone nel Parco di Villa de Brandis. Alle 19.30 saranno protagonisti i 27 i produttori vinicoli locali che hanno aderito alla serata insieme a 5 stand gastronomici: saranno proposti degustazioni e assaggi. L’allestimento da parte dell’Amministrazione comunale vede la collaborazione della Biblioteca e del bar Tabogan. L’intrattenimento musicale sarà curato da Carlito’s Swing. Biglietto 30 euro acquisto anticipato presso bar Tabogan Cividale del Friuli o bar Chiamalo come vuoi San Giovanni al Natisone oppure 35 euro durante la serata.

L’evento fa parte del ricco il programma de Le Notti del Vino. In totale sono 28 gli appuntamenti in 26 Città del Vino in tutti e quattro i territori già provinciali di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone nonché per la prima volta fuori dai confini nazionali a Buje d’Istria (Croazia). Gli eventi si terranno fino al 27 agosto.

Un progetto innovativo che per primo in Italia vede un Coordinamento delle Città del Vino dare vita in maniera autonoma a un format di enoturismo d’avanguardia con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Banca 360 FVG, il patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e di UniDocFVG e il supporto delle Pro Loco dell’UNPLI FVG. Programma completo su www.cittadelvinofvg.it e sui social delle Città del Vino Fvg (pagina Facebook e profilo Instagram).