Le proposte depositate da Open Sinistra FVG in vista della Legge di stabilità 2024

“Come Open Sinistra FVG abbiamo presentato 20 emendamenti alla manovra 2024, oltre ad avere firmato anche quelli predisposti insieme a tutta l’opposizione suggeriti dal Comitato per la Salute Pubblica, redatti dal PD per conto dell’opposizione. I temi toccati vanno da vari contributi alle famiglie e al sistema sanitario per affrontare le problematiche legate alle patologie dementigene, ai disturbi del comportamento alimentare e alle problematiche psichiatriche borderline; abbiamo richiesto ulteriori risorse per i centri antiviolenza; proponiamo una ricognizione sul recupero delle aree demaniali ex-militari dismesse e un programma di re-impiego e eventuale bonifica; la rinaturalizzazione e rimboschimento della Punta Sud dell’area Aussa Corno che era destinata

alla famigerata acciaieria; contributi per il recupero di drop-out da percorsi universitari; contributi ai Comuni per spazi di aggregazione giovanile; incremento dote scuola; contributi per la formazione di agricoltori biologici e l’eliminazione della pesca a strascico; la rilevazione dell’inquinamento odorigeno; contributi per l’educazione sessuale e all’affettività; contributi per la formazione linguistica e professionale di migranti e minori stranieri non accompagnati; in linea con le direttive di mitigazione dei mutamenti climatici si propone l’eliminazione dei contributi per il consumo di combustibili fossili a qualunque titolo e infine la soppressione di contributi per poligoni di tiro virtuali. Auspichiamo che almeno alcune di queste tematiche, anche se verranno bocciate in aula in questo dicembre, come purtroppo è sempre avvenuto, possano essere comunque riprese dalla maggioranza nelle proprie future proposte in corso d’anno, come anche spesso è avvenuto.” Così si è espresso Furio Honsell di Open Sinistra FVG.