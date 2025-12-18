Le proposte natalizie del Palazzo del Fumetto. Aperture speciali, laboratori, visite guidate e Winter Camp

Il Palazzo del Fumetto di Pordenone amplia i propri orari di apertura per le festività natalizie: un’opportunità per scoprire le esposizioni temporanee e approfondire il percorso del Museo del Fumetto. Un’esperienza coinvolgente per tutte le età, tra tavole originali, personaggi iconici e approfondimenti tematici che raccontano il fumetto come forma d’arte e mezzo espressivo.

Giornate di apertura.

Il Palazzo del Fumetto sarà aperto dal 22 al 24 dicembre dalle 15.00 alle 19.00. Resterà chiuso il 25 dicembre, giorno di Natale, e riaprirà il 26 dicembre dalle 15.00 alle 19.00. Sabato 27 e domenica 28 dicembre l’orario sarà continuato dalle 10.00 alle 19.00, mentre il 29 e 30 dicembre dalle 15.00 alle 19.00.

Le aperture del 2026 cominceranno già il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.00 e proseguono il 2 gennaio dalle 15.00 alle 19.00, il 3 e 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00 e il 5 e 6 gennaio dalle 15.00 alle 19.00.

Winter Camp.

Il Winter Camp è un’occasione dedicata ai bambini per vivere in modo creativo e divertente la pausa scolastica, attraverso attività che uniscono arte, manualità e gioco, stimolando l’ingegno e la scoperta dei tesori del Palazzo del Fumetto.

La prima settimana, dal 22 al 24 dicembre, è quasi sold out, ma ci sono ancora posti disponibili per la seconda settimana, dal 29 al 31 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00. Il Winter Camp è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria ed è organizzato in collaborazione con Eupolis Studio Associato.

Visite guidate e attività.

Il calendario degli appuntamenti al Palazzo del Fumetto è arricchito dalle visite guidate del fine settimana, sabato 27 e domenica 28 dicembre, sabato 3 e domenica 4 gennaio alle 16.00 alla mostra di Lupo Alberto L’Eroica Fifa Blu e alle 17.30 all’esposizione permanente.

Varie anche le attività in programma: sabato 27 dicembre dalle 16.00 alle 18.00 Tsumami Zaiku di Capodanno, laboratorio adatto agli adulti per creare un tradizionale portafortuna giapponese per l’anno nuovo; domenica 28 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 Caccia al Lupo, una caccia al tesoro speciale tra le sale della mostra, rivolta ai bambini dai 6 anni in su e alle famiglie; venerdì 2 gennaio dalle 20.00 alle 21.00 Visita al buio, adatta a tutti, grandi e piccoli, per scoprire la mostra di Lupo Alberto con la sola luce della torcia.

Prenotazioni sul sito www.palazzodelfumetto.it.

Le mostre in corso.

L’Eroica Fifa Blu

Un tuffo nell’avvincente epopea del lupo più famoso dei fumetti e della simpatica combriccola che abita la fattoria McKenzie. Il percorso esplora le prime strisce in cui Lupo Alberto è protagonista, passando per l’uso delle onomatopee, le citazioni, la sua valenza sociale fino alla scoperta di quanti lupi sono nati e cresciuti partendo dal genio di Silver.

Scienziate a fumetti

Oltre 40 tavole originali delle biografie di personaggi storici, in particolare donne scienziate, tratte dai fumetti di Alice Milani. L’esposizione rientra nel Progetto Curie dell’associazione Tandem Arte in Movimento.

Tra roccia e cielo – 100 anni di Cai a Pordenone

Progetto degli studenti di 5^A del Liceo Artistico “Galvani”, indirizzo Architettura, per celebrare il Centenario del CAI Pordenone attraverso la progettazione di un nuovo bivacco alpino che sostituisca il Granzotto-Marchi, nel cuore delle Dolomiti Friulane.

Calendario ISIA

In mostra per tutto il 2026 le tavole del progetto editoriale ISIA-UniPordenone che nasce dalla virtuosa collaborazione con la Fondazione CRO Aviano e beneficia del patrocinio del Comune di Pordenone. Il tema del calendario, Progetti In/Forma, segna e festeggia i quindici anni di ISIA Roma Design nella città di Pordenone.

Museo del Fumetto

L’esposizione permanente del Palazzo del Fumetto racconta la storia del fumetto attraverso i suoi molteplici formati editoriali, grazie a un allestimento multimediale e interattivo che stimola il coinvolgimento diretto del pubblico con i materiali esposti.