“L’edilizia messa in righe”: presentazione del libro “Opere che restano – storie di edilizia dal Friuli” di Sabrina Tonutti

Nell’ambito della rassegna “L’Edilizia messa in righe”, promossa da ANCE Udine e dall’Associazione Culturale Archimede e Domenico Taverna, giovedì 18 aprile, alle 17.00, si terrà la presentazione del libro “Opere che Restano – Storie di Edilizia dal Friuli”, di Sabrina Tonutti. Appuntamento quindi nella Torre di Santa Maria di Confindustria Udine.

L’opera, frutto di una collaborazione tra ANCE Udine e l’Associazione Culturale Archimede e Domenico Taverna, si propone come un appassionante viaggio alla scoperta delle imprese che hanno lasciato un’impronta indelebile nell’edilizia friulana. Attraverso le testimonianze degli artigiani locali, quali muratori, fornaciai, mosaicisti e scalpellini, il libro si propone di narrare le storie di coloro che hanno contribuito alla costruzione di edifici e infrastrutture, vere e proprie opere d’ingegno destinate a perdurare nel tempo.

La presentazione – la seconda della rassegna “L’edilizia messa in righe” – avrà luogo nella “Vetrina dell’Ingegno”, situata nella suggestiva cornice della Torre di Santa Maria di Confindustria Udine, con ingresso da via Zanon, 24. Oltre all’autrice del volume, parteciperanno all’incontro il vicepresidente vicario di Confindustria Udine, Piero Petrucco, i presidenti di Ance FVG e Ance Udine, Marco Bertuzzo e Angela Martina. Al termine dell’evento, seguirà un brindisi, con la possibilità poi di visitare anche la mostra attualmente ospitata nella Torre.

La pubblicazione “Opere che Restano” raccoglie i frutti della ricerca condotta nel contesto del progetto “Cantîrs” prima e della “Vetrina dell’Ingegno” poi, entrambi curati da Sabrina Tonutti.

La mostra, attualmente aperta al pubblico nella Torre con ingresso gratuito nei sabati pomeriggio fino a giugno 2024, si configura come uno spazio dedicato al tema del costruire, offrendo una panoramica approfondita su edilizia e materiai da costruzione nel territorio friulano.

Attraverso la “Vetrina dell’ingegno, partner di Museimpresa”, la presentazione del libro aderisce anche all’iniziativa del Ministero dell’Industria e del Made in Italy “La giornata del Made in Italy”.

L’ingresso, libero e gratuito, è possibile fino ad esaurimento posti disponibili.