Legambiente consegna le Bandiere Verdi della montagna pordenonese

Domenica prossima 8 agosto si terrà la consegna della Bandiere Verdi della montagna pordenonese, in piazza a Tramonti di Sotto alle ore 12. L'iniziativa è inserita nel ambito della Carovana delle Alpi di Legambiente, campagna che accende i riflettori sulle buone pratiche per un corretto equilibrio tra uomo e natura nelle aree alpine, spesso colpite dallo spopolamento. L'evento fa parte del programma estivo della Pro Loco Valtramontina.

Le realtà premiate sono: i Comuni di Tramonti di Sotto e di Pinzano al Tagliamento, il Consorzio delle Valli e Dolomiti friulane (Bandiere Verdi 2020 non consegnate a causa della pandemia) e l'Ecomuseo Lis Aganis (Bandiera Verde 2021).

Alla cerimonia sarà presente Vanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente nazionale e presidente di CIPRA Italia, che dichiara: “Negli ultimi cinquant’anni ci siamo allontanati troppo dalla materialità degli ecosistemi, così come dal bisogno di bellezza e di ritmi che ci sono propri. Il variegato paesaggio delle nostre montagne, dalle foreste ai pascoli ai terreni coltivati, ben si presta a una ricerca dell'equilibrio uomo-ambiente oggi più che mai avvertito come fondamentale: l'arco alpino ci offre straordinarie opportunità ed esempi di gestione virtuosa, recupero e valorizzazione dell’esistente da cogliere e praticare al più presto”.

Questo il senso della Carovana delle Alpi di Legambiente, che assegna i suoi vessilli ad attività imprenditoriali, associazioni, comunità, consorzi, Comuni e Regioni dell'arco alpino distintisi in positivo in tema di sostenibilità. L'iniziativa ha lo scopo di valorizzare il territorio delle Alpi, il cui ecosistema è reso particolarmente fragile da una poco corretta fruizione e da un eccessivo utilizzo delle risorse, nonchè dai repentini mutamenti climatici. Nei mesi estivi, da luglio ad ottobre, i circoli di Legambiente coinvolti territorialmente promuovono attività, come ad esempio passeggiate, trekking e incontri di promozione del territorio.

In particolare, nel 2021 per il territorio di Pordenone verrà premiato l’EcoMuseo regionale Lis Aganis delle Dolomiti Friulane, per il progetto PassiParole, che promuove il turismo dolce ed esperienziale, camminando lentamente per apprezzare meglio le bellezze del panorama e promuovendo la condivisione delle esperienze tra i partecipanti alle passeggiate: circa quaranta nel 2020 e quasi novanta nel 2021.

Per immergersi nello spirito dell'iniziativa, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si potrà partecipare a un'escursione guidata alle antiche calcinaie della Val Tramontina con Lisetta Totis e Ennia Visentin, per affrontare il tema del ciclo della calce e della storia e tecnica dell’affresco.

La consegna delle Bandiere Verdi è a partecipazione libera.

Per iscriversi all'escursione: Pro Loco Valtramontina (Tel: +39 333 2556359 – E-mail: protramontidisotto@libero.it).

Per informazioni sulle bandiere contattare pordenone@legambientefvg.it

In caso di maltempo la cerimonia si terrà presso la sala della Pro Loco.