Legambiente Fvg- Life Muscles | AcquaFarm spazio Arena di Pordenone Fiere

Life MUSCLES per una mitilicoltura sostenibile, le opportunità offerte dal progetto europeo agli allevatori di cozze. Seminario nazionale Mercoledì 14 febbraio 2024, in occasione della Fiera AquaFarm, dalle ore 14:00 presso lo spazio Arena di Pordenone Fiere. Alla Mostra Convegno internazionale su acquacoltura, algocoltura e industria della pesca,

una nuova filiera circolare che elimina la plastica in vivaio e dà nuova vita alle calze per l’allevamento dei mitili. Un impianto mobile di riciclo che può trattare 300 kg al giorno di calze, riducendo in modo sensibile l’emissione nell’ambiente di nuovo polipropilene e l’introduzione in allevamento di calze in biopolimero biodegradabile e compostabile. Al giro di boa, il progetto LIFE Muscles mette a disposizione degli addetti ai lavori le opportunità di una nuova filiera che può rendere la mitilicoltura più sostenibile. Nel corso dell’incontro tenuto dai partner direttamente coinvolti nelle azioni sulle due aree pilota di Liguria e Puglia, oltre a presentare il quadro aggiornato del progetto e della normativa, saranno al centro del seminario processi produttivi, funzionamento, costi e consumi, benefici e risparmio economico derivanti dall’impianto di riciclo e dall’uso delle nuove calze biodegradabili e compostabili.

Il programma dettagliato è a questo link.

L’evento si svolgerà nell’ambito di AquaFarm mercoledì 14 febbraio a Pordenone Fiere, presso lo spazio Arena di Viale Treviso, 1 a partire dalle ore 14:00 con la chiusura dei lavori prevista intorno alle ore 15:30. Ulteriori momenti di approfondimento potranno tenersi presso lo stand di A.M.A. Associazione Mediterranea Acquacoltori: Padiglione 5, stand 17. Life MUSCLES (Life MUssel Sustainable production (re)cyCLES) è coordinato da Legambiente e conta tra i partner: Università di Bologna; Università La Sapienza di Roma (Dipartimento di Chimica); Università di Siena; Associazione Mediterranea Acquacoltori (AMA); Novamont; Rom Plastica; Società Agricola Ittica Del Giudice (Gargano); Cooperativa Mitilicoltori Associati (La Spezia).