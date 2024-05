Legambiente Fvg, lunedì 27 maggio presentazione bandiere “verdi” e “nere”

A seguito del VIII Summit Nazionale delle Bandiere Verdi 2024 di Legambiente a Chiavenna, Lunedì 27 Maggio alle ore 11:00, presso la Sede Regionale di Legambiente FVG in Via Brigata Re, 29 33100 Udine (UD), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del Dossier Nazionale con uno specifico focus sul “panorama” montano della nostra regione.

Interverranno Sandro Cargnelutti, Presidente di Legambiente FVG, e Marco Lepre, Presidente del Circolo di Legambiente della Carnia, Val-Canale e Valle del Ferro. I relatori esporranno le motivazioni per le quali sono state assegnate 5 bandiere, 3 verdi che portano in primo piano le esperienze virtuose e 2 nere che non percorrono le direttrici della sostenibilità in ambito montano.