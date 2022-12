Legno Servizi, 300 libri sul bosco in regalo alle scuole del Fvg grazie alla raccolta fondi di “Palchi nei Parchi”

Anche LegnoServizi é stato protagonista della serata benefica “Sinfonie in dono” con Mario Brunello – violoncello solista e direttore FVG Orchestra, proposta da CiviBank, venerdì scorso al Teatro Giovanni da Udine. Il concerto benefico – finalizzato a una raccolta fondi per il presidio ospedaliero IMFR Gervasutta per la realizzazione di una palestra per persone che devono imparare a superare le barriere architettoniche – rappresentava anche l’evento finale di “Palchi nei Parchi 2022”, con la consegna al Forestry Cluster FVG del ricavato della libera raccolta fondi dei partecipanti ai concerti estivi. La somma raccolta consentirà l’acquisto di 300 copie del libro “Il mio bosco è di tutti” di Luigi Torreggiani, presente alla serata, da distribuire nelle scuole della regione per formare e sensibilizzare sulla tematica della gestione attiva delle foreste. A raccogliere la somma benefica il presidente di LegnoServizi, Carlo Piemonte, che esprime grande emozione per una bella iniziativa che “trasformando gli alberi in libri” punta a favorire la conoscenza della gestione forestale sostenibile dei boschi del Fvg a partire dalle scuole, che ora verranno tutte dotate di una copia de “Il mio bosco è di tutti” e delle schede didattiche ad esso collegate. “Abbiamo un patrimonio forestale importante sia in Fvg che in Italia – spiega Piemonte -, l’obiettivo è che si diffonda la consapevolezza del valore sociale ed economico che esso rappresenta grazie ad una gestione attiva, in particolare per le comunità di montagna. Un ringraziamento a nome di tutto il consiglio di amministrazione di Legno Servizi alle tante persone che hanno voluto fare una donazione, rendendo così possibile questo importante progetto, e un sincero complimento agli organizzatori di “Palchi nei Parchi” i quali, grazie a un’eccellente qualità di proposte culturali e musicali, accolgono al meglio le persone nelle foreste e parchi della nostra regione”.