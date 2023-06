Leo Virgili &  Nicole Coceancig  e  Vididule Project in concerto sabato primo luglio a Tomba di Buja

Sabato primo luglio alle 20.30 nel Centro Sociale Don Corrado a Tomba di Buja, si svolgerà il concerto ad ingresso libero “una sera d’estate con Leo Virgili & Nicole Coceancig e Vididule Proiect” organizzato dalla Associazion culturâl El Tomât aps, promosso con il circolo Legambiente del Friuli collinare nell’ambito del progetto Culinis di musiche & nature, con la collaborazione di Chei di Tombe e con il sostegno della pro Buja ed il contributo della comunità collinare del Friuli e del comune di Buja. Nicole Coceancig: giovane cantautrice, dal 2018 interpreta brani inediti e popolari friulani insieme a vari musicisti della regione: è una delle voci friulane più espressive ed ispirate degli ultimi anni che, con un repertorio sanguigno e poetico, è sempre in straordinaria ricerca di una tradizione cosmopolita. Leo Virgili: musicista polistrumentista, session man, arrangiatore e compositore, con innumerevoli esperienze di produzione musicale per teatro, danza, radio, cinema, pubblicazioni editoriali e musicali come autore ed esecutore. È direttore artistico del festival delle lingue minoritarie “Suns Europe” e dell’etichetta ‘Musiche Furlane Fuarte’. Vididule Project: l’energia del folk e la magia del flauto in un gruppo musicale dove si mescolano il folk, il rock, il pop e il blues e un repertorio di brani originali in lingua friulana, che rispecchiano appieno l’identità del gruppo: Vididule, una pianta rampicante che porta il proprio fiore facendosi strada anche in luoghi impervi.