Letture ad alta voce in fortezza, torna Lector in Palma. Nona edizione per la manifestazione dell’Associazione Libermente

Il 25 e il 26 maggio torna a Palmanova Lector in Palma, manifestazione ideata e organizzata dall’Associazione Culturale Libermente APS, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Palmanova, Nuova Esperienza Teatrale e Gruppo storico di Palmanova.

Per due giorni la lettura ad alta voce risuonerà negli spazi attorno alla Piazza Grande, grazie alla IX edizione di Lector in Palma, che quest’anno è dedicata al tema “incontrarelaltro”.

Troppo spesso oggi la diversità innesca reazioni di paura e di razzismo, tanto che si ha la sensazione di vivere in una società sempre più etnocentrica che, partendo dalla convinzione della supremazia dei propri modelli culturali, prevede per chi è altro, per chi è diverso, unicamente la ghettizzazione.

Le parole di scrittori e di poeti, che da sempre hanno affrontato questo tema, metteranno in discussione dal profondo i fondamenti su cui abbiamo costruito la nostra identità e ci inviteranno a riflettere sul tema dell’alterità declinato nelle sue varie sfaccettature.