Libro “Sentieri in Cammino” introduzione e reading delle poesie con Olmo Losca

Sabato prossimo 27 novembre alle ore 18, presso la nuova sede del Circolo Libertario “E. Zapata” / Biblioteca “Mauro Cancian” Via Ungaresca, 3/b a Pordenone avrà luogo una iniziativa letteraria organizzata in collaborazione con Rifugio “Il bosco di Morgana”. Introduzione e reading delle poesie con Olmo Losca dal suo libro "Sentieri in Cammino*" segue Buffet Vegano.

«La prosa sociale rientra a tutti gli effetti nella poesia classica ma, nello stesso istante, è anche colonna portante nella lotta politica. Per politica, naturalmente, s'intende quella spinta rivoluzionaria che ha mosso gli individui, nella storia, per ottenere la libertà individuale e collettiva e non certo la politica dei partiti, che nulla hanno a che fare con la politica dell'esistente. Ogni cosa che facciamo, nella vita, è impregnata di politica. Ogni scelta che decidiamo o subiamo è una scelta politica. Anche quella ipotesi in cui neghiamo, per pigrizia o superficialità, la politica, è una scelta politica. In ogni singolo movimento che realizziamo nella vita (lavorativo, alimentare, sociale o artistico), stiamo compiendo una scelta ben precisa di politica. Ecco perché la poesia sociale, come movimento artistico, è internazionalista e libertaria» Sentieri in Cammino" è un libro tascabile di racconti sociali edito per le Autoproduzioni Cassa Anti-Repressione “Bruno Filippi”. Il ricavato della vendita dei libri sarà destinato ai compagni e alle compagne che sono in carcere. Un gesto di solidarietà nei confronti di chi sta subendo la repressione quotidianamente. L’entrata è libera e gratuita saranno garantite le misure per contrastare il Covid.