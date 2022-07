Lignano Sabbiadoro, al Parco Hemingway la quarta edizione di Street Food Time

Il festival itinerante del cibo da strada di qualità torna sulle spiagge dorate di Lignano Sabbiadoro per la quarta edizione. Stilosi food truck arriveranno da ogni regione d’Italia con centinaia di specialità gastronomiche, decine di birre artigianali, pregiati vini locali e freschissimi cocktail, provenienti da tutto il Bel Paese. Street Food Time sarà a Lignano Pineta, da giovedì 28 a domenica 31 luglio. L’evento, organizzato da Blunel accoglierà gli appassionati dei migliori piatti tradizionali dalle ore 18.00 fino a tarda sera. Alcune delle pietanze degustabili saranno: tagliata e hamburger di black angus; cannoli siciliani farciti con ricotta di pecora, arancine e cassatine; patatine e fritti in cartoccio; gli arrosticini che sono l’espressione dell’Abruzzo più vero e autentico; panino con maiale di cinta senese allevato allo stato brado, cotto e affumicato lentamente per nove ore, un piatto premiato al festival internazionale di Berlino come miglior panino d’Europa; hamburger di chianina, una delle razze di bovino più pregiate al mondo; carne di Fassona tagliata al coltello come la migliore tradizione piemontese esige; sandwich per tutti i gusti. Le proposte internazionali spazieranno dai churros, ovvero deliziose frittelle profumate alla cannella farcite con crema alla nocciola e dulce de leche, al meglio della cucina messicana. E ancora asado e carne argentina e arepas venezuelane. A completare e arricchire le degustazioni, che saranno dei veri e propri viaggi gastronomici internazionali, diverse tipologie di birre artigianali, selezionate tra i migliori birrifici italiani, ed esclusivi cocktail.