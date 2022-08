Lignano: una quindicina di anni di “presa in giro” a danno dell’ambiente e della salute pubblica

La consegna della "bandiera blu" a Lignano certifica una quindicina di anni di "presa in giro" a danno dell' ambiente e della salute pubblica di alcune centinaia di migliaia di persone a Lignano e di alcuni milioni di turisti a livello nazionale. Sono 6 anni che stiamo dicendo/denunciando il malfunzionamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro con "probabili" rischi per la salute dei bagnanti! Tutti gli enti pubblici sono stati informati, Comune, Arpa, Regione, Ministero, Comunità Europea, Procura della Repubblica, Corte dei Conti, Capitaneria di Porto, ecc......... perchè non intervengono?

Marino Visintini referente Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G