Liguori (Cittadini): “Scaduto l’avviso pubblico per il Direttore della Sores, necessario definire i tempi dei colloqui dei candidati che hanno presentato domanda per l’incarico”

«Necessario che si giunga prima possibile alla individuazione del direttore della SORES, la Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, quello che possiamo definire il “cervello” del sistema dell’emergenza». Così Simona Liguori, consigliere regionale dei Cittadini, che oggi ha presentato un’interrogazione sul tema all’assessore Riccardi.

«I termini per la presentazione delle domande sono scaduti – spiega la rappresentante dei civici -. In troppi reparti di AsuFc la gestione è nelle mani di facenti funzione con i limiti che questo comporta e con l’interrogazione vogliamo conoscere quando sarà definita la data in cui saranno svolti i colloqui dei candidati che hanno partecipato all’avviso di selezione».

Va aggiunto che proprio sulla gestione del Sores che accentra in se il coordinamento del soccorso, la cronaca degli ultimi mesi, per non dire anni, ha evidenziato criticità mai risolte ed è quindi fondamentale che tale struttura trovi una guida in grado di far superare i problemi in u servizio così importante per il soccorso ai cittadini.