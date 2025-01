L’incredibile “Terzo mandato”

La cosa più incredibile di queste ore in regione è la discussione sul terzo mandato. Una diatriba tra forze politiche, o meglio tra gruppi di persone con mandato elettorale, che riguarda in realtà solo e unicamente il destino futuro del “bravo” giovane triestino, di origini veronesi, e anche dell’altro veneto, già studente della nostra nota Università friulana.

Insomma, due esponenti della destra destra nordestina in lotta per il loro domani.

Due personaggi che, al di là del consenso ottenuto grazie ai nostri geografici concittadini, infastidiscono alquanto il possibile futuro di un altro campione della destra destra del momento: quello del leader del loro partito.

Tutto qui, con l’aggiunta però, in sede regionale, della tanto sbandierata autonomia , che non manca mai quando ci sono in gioco particolari interessi.

Fanno muro i nazional sovranisti locali che aspirano, visto i loro voti, a sostituirli.

Tutto il resto a gonfie vele?!

Zihal