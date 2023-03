Difficile valutare se si tratta di azione prematura, ma di certo è positivo si parli di impegno verso l’Ucraina legato non alla guerra “guerreggiata” ma ad azioni di pace. Annunciato infatti durante una videoconferenza dei Ministri degli Esteri del G7 che l’Italia ospiterà una conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, che si svolgerà a Roma il prossimo 26 aprile.

Un annuncio che, come riportato dalla Farnesina, è in linea con il forte sostegno politico, militare, finanziario e umanitario assicurato dall’Italia a Kiev sin dall’inizio del conflitto, cui si sono aggiunte anche l’accoglienza dei rifugiati ucraini in fuga dalla guerra e il contributo materiale per il recupero delle infrastrutture energetiche. L’obiettivo della conferenza di aprile è presentare alle Autorità di Kiev un quadro chiaro e articolato dell’offerta del Sistema Italia, anche alla luce dell’interesse manifestato dal nostro settore privato a partecipare alla ricostruzione dell’Ucraina. Ovviamente non c’è solo volontà d’aiuto nella proposta tricolre ma anche una interessata azione economica in favore delle nostre imprese. Infatti, si spiega dalla Farnesina, l’Italia intende essere protagonista dello sforzo di ricostruzione del Paese, mettendo a disposizione l’esperienza e il saper fare delle sue imprese ed esplorando collaborazioni di mutuo interesse, in particolare in settori quali infrastrutture e trasporti, agribusiness, energia e digitale.