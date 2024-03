Lo scrittore Arturo Pérez-Reverte all’Ateneo di Udine il 20 marzo

Lo scrittore spagnolo Arturo Pérez-Reverte, creatore del famoso capitano Alatriste, sarà all’Università di Udine mercoledì 20 marzo. Alle 10.30, nell’aula “Gusmani” di Palazzo Antonini (via Petracco 8, Udine) dialogherà con Renata Londero e Federica Rocco, docenti di letteratura spagnola e lingua e letterature ispano-americane dell’Ateneo friulano. L’appuntamento si aprirà con i saluti di Fabiana Fusco, direttrice del Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione e società, che ha organizzato l’evento in collaborazione con il “Dedica” Festival di Pordenone. L’incontro dispone di traduzione simultanea dallo spagnolo all’italiano.

Oltre 40 i titoli dell’ampia proposta letteraria di Pérez-Reverte, creatore di tante storie, alcune ispirate alle sue esperienze di giornalista e inviato di guerra per la televisione e i quotidiani spagnoli. Studenti e studentesse dei corsi dell’area di spagnolo e ispano-americano avranno l’opportunità di porre domande allo scrittore, le cui opere sono parte del programma dei corsi.

«I suoi romanzi – spiegano Londero e Rocco – spaziano tra le epoche e i Paesi, non tutti di lingua spagnola, e narrano avventure umane che si caratterizzano per l’eleganza della scrittura e per il modo magistrale con cui la storia si unisce alla finzione, affiancando a grandi figure realmente esistite, personaggi affascinanti creati dalla fantasia.

«Le avvincenti storie che ne derivano – sottolineano le docenti – sono ricche di suspense e di erudizione con una gestione appropriata e puntuale della lingua spagnola da parte sia del narratore sia dei protagonisti».

L’appuntamento è inserito nel progetto “Dedica” Festival di Pordenone, ideato e curato da Thesis Associazione Culturale e sostenuto da Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone e Fondazione Friuli. L’edizione 2024 è patrocinata da: Ministero della Cultura, Ambasciata di Spagna in Italia, Instituto Cervantes di Milano, Università Ca’ Foscari di Venezia, Alpen-Adria Universität di Klagenfurt e Università di Udine.