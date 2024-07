Lo speciale omaggio alle donne del flamenco a palazzo Morpugo (Ud), More than jazz ospita Miranda Fernandéz

Domani 24 luglio omaggio in musica, tra flamenco, jazz e musica catalana, alle figure femminili del flamenco e a tutte quelle donne che hanno lottato in solitudine per superare la schiavitù culturale, la discriminazione e la coercizione sociale del loro tempo.

Ricco di significati e coinvolgente per la proposta musicale il prossimo appuntamento di More Than Jazz che domani, 24 luglio, alle 21 in Corte Morpurgo a Udine presenta il concerto della pianista Miranda Fernandéz. Sarà infatti la musicista e compositrice catalana, la prossima ospite del festival organizzato da SimulArte e che, per l’occasione, presenterà il suo nuovo progetto intitolato 88-M che risente delle influenze di grandi musicisti come, tra gli altri, Chano Domínguez, Paco de Lucía, Chick Corea, Petros Klampanis. In questo lavoro, Fernández combina il moderno con il tradizionale, insieme a Cristina López alla voce e all’elettronica e Lucas Balbo alle percussioni.

Miranda Fernández si è diplomata al Taller de Músics Escuela Superior de Estudios Musi- cales (Esem) di Barcellona. Nonostante la giovane età, ha suonato come solista nel Nou Barris Flamenco Festival e si è esibita in prestigiosi auditorium e teatri come il Palau de la Música Catalana, L’Auditori de Barcelona, il Konserthuset di Stoccolma e il Teatro Nazionale della Cina, tra gli altri.

Ha inoltre preso parte a diversi progetti artistici, tra cui il Barcelona Flamenco Ballet, la Sant Andreu Jazz Band, la Compañía Jose Manuel Álvarez, Las Noray e Mediterráneos con Antonio Canales.