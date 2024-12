Lo stato di salute delle coop in regione: domani il bilancio sociale di Legacoop Fvg e una tavola rotonda sulla cooperazione femminile

Domani, lunedì 16 dicembre alle 11 a Cividale del Friuli mattina tutta dedicata allo stato di salute del Movimento cooperativo in Fvg, verrà presentato il “bilancio sociale” dell’associazione che raccoglie le più grandi cooperative del Fvg, seguirà una tavola rotonda con Vogrig, Rosolen, Carchio, Forlani e D’Ospina sulla cooperazione femminile. Nel corso della mattinata sarà anche annunciato il contest “Donne delle Terre Altre”, concorso per raccontare storie al femminile. Il Bilancio sociale di Legacoop Fvg che verrà presenatto, si legge in una nota stampa, è “un documento dinamico, completamente rinnovato nella sua veste grafica e contenutistica, che da un lato misura lo stato di salute del movimento cooperativo, e dall’altro, sottopone a chi lo sfoglia elementi di criticità e prospettive future. Il Bilancio Sociale 2023 di Legacoop Fvg, come ogni anno raccoglie numeri e analisi dell’associazione che associa le più grandi cooperative della regione con un valore della produzione aggregato in aumento in relazione all’anno precedente. L’appuntamento come accennato in apertura, è damani, lunedì 16 dicembre alle 11.00 a Cividale del Friuli nei locali della Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione (Foro Giulio Cesare 14). L’apertura dei lavori è prevista alle 11 con la presentazione del Bilancio Sociale 2023 introdotta dai saluti istituzionali. Come ormai prassi, inoltre, la presentazione del Bilancio Sociale di Legacoop Fvg si accompagna a un incontro su temi d’attualità che coinvolgono il mondo cooperativo, ma non solo. Quest’anno si è scelto come tema quello della “Cooperazione, femminile plurale – azioni in corso per un buon lavoro”. La tavola, moderata dalla presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig, con la partecipazione dell’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen, della docente di Diritto del lavoro all’Università di Udine, Claudia Carchio, della direttrice dell’Inail del Fvg, Angela Forlani e della consigliera di fiducia della Cooperativa Itaca, Laura D’Ospina, sarà l’occasione per un confronto sulla qualità del lavoro al femminile con proposte concrete. Sarà l’occasione, questa, per il lancio anche di un contest sul tema che Legacoop Fvg ha voluto organizzare e che si svilupperà nei prossimi mesi. Un’iniziativa che celebra le esperienze di donne di tutto il mondo attraverso racconti, poesie e opere grafiche. Un concorso, dal titolo “Donne delle Terre Altre – Storie altre al femminile plurale” e promosso dalla Commissione Parità di Genere, che mira a mettere in luce le sfide e le aspirazioni delle donne, esplorando quei “luoghi altri” che immaginano e realizzano futuri possibili.