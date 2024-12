Comitato Salute Pubblica Bene Comune di Pordenone: Domani all’inaugurazione del Nuovo Ospedale ci saremo con un presidio

Appresa dai media la notizia dell’inaugurazione del nuovo Ospedale di PN, sito sempre centro città, in via Montereale, abbiamo formulato richiesta al Direttore Generale di ASFO e all’Assessore regionale alla Sanità di avere in quella occasione uno spazio, anche breve, per un intervento del Comitato Salute Pubblica Bene Comune di Pordenone. Questa l’apertura della nota stampa del Comintato nato proprio nel 2013 dalla volontà di cittadine e cittadini convinti e attivi sostenitori della scelta di mantenere il sedime del nuovo Ospedale in centro città, senza utilizzare finanza privata.

Fin dai primi mesi del 2013 si è manifestata una forte e massiccia contrarietà al trasferimento dell’Ospedale nuovo in zona Comina occupando 20 ettari di verde agricolo e abbattendo centinaia di alberi, con massiccio ricorso alla finanza privata. In tante occasioni, anche istituzionali, si è evidenziata una forte opposizione come la raccolta di circa 2300 firme di iscritte/i, di elettrici/tori di Pordenone. Per indire un Referendum consultivo comunale (dichiarato ricevibile dalla Commissione comunale dei Garanti) e per presentare una Petizione in Consiglio Regionale FVG con la raccolta di quasi 5000 firme di cittadine/i residenti in Regione e successiva audizione in Terza Commissione del Consiglio Regionale.

Pensando fossero chiari gli intenti della nostra richiesta rivolta a

1. ringraziare le scelte operate dalla Regione in materia urbanistica, di finanziamento e di valorizzazione della Sanità Pubblica e di chi vi opera;

2. riconoscere la volontà e il grande impegno di cittadine/i ;

3. confermare la nostra convinta mobilitazione SEMPRE a sostegno del SSR con iniziative di confronto con la città (cittadine/i ed associazioni) e con le istituzioni (Regione e ASFO in primis).

La nostra richiesta di intervento è stata respinta “perché, ci è stato risposto, sono previsti solo interventi istituzionali”. Riteniamo, invece, importante far sentire il prossimo lunedì 16 dicembre la volontà di cittadine e cittadini a favore del nuovo Ospedale nell’area di Via Montereale, al di là di alcune scelte urbanistiche, come la viabilità, che ci vedevano critici…

Crediamo sia indispensabile far sentire la nostra voce, anche se all’esterno dei padiglioni!

Perciò convochiamo un presidio, lunedì 16 alle ore 10.30, davanti all’ingresso del nuovo Ospedale, in viale Montereale. Precisamente alla fine della pensilina di collegamento con la Cittadella della Salute, sul marciapiede davanti al parcheggio (x autoparcheggio Vial Rotto dietro a Cittadella Salute) .

Aspettiamo i media per far sentire le nostre ragioni a favore di quella scelta. Mentre immaginiamo che molte realtà istituzionali non mancheranno di criticarla!