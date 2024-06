Logistica, MSG Group: Numeri record per il Gruppo , che chiude il 2023 con più di 70 milioni di euro

Il Gruppo MSG, di cui la friulana MSG con sede a Campoformido è capofila, ha chiuso l’anno 2023 con dei risultati che superano le più rosee aspettative, registrando un fatturato di oltre 73 milioni di euro. Questo traguardo evidenzia un incremento del 13% rispetto all’anno precedente. Il margine operativo lordo ha raggiunto invece più di 7 milioni, segnando un +24%.

Nel corso del 2023, MSG ha gestito una flotta di oltre 1250 veicoli, consegnando più di 17 milioni di pacchi. Questi numeri confermano la posizione di MSG come uno dei principali operatori nel settore delle consegne a domicilio, noto tecnicamente come “ultimo miglio”, nel Nord-Est Italia.

L’azienda, che attualmente mantiene un tasso di conferma dei clienti del 100%, si distingue non solo per il settore delle consegne a domicilio, ma anche come leader nel Triveneto nei settori del trasporto, logistica, industria alimentare e gestione di strutture.

“I numeri del 2023 segnano un importante passo avanti per tutto il Gruppo – commenta Elio Cecconi, amministratore delegato di MSG – ma non abbiamo intenzione di fermarci, anzi, prevediamo di superare i 100 milioni di euro di fatturato nei prossimi quattro anni. Il nostro obiettivo è di continuare a consolidare la presenza nel Nord-Est ed oltre, grazie soprattutto all’importante contributo di chi lavora e crede in noi”.

Fondata nel 2012 con l’obiettivo di rispondere alle esigenze del mercato offrendo servizi integrati alle imprese, MSG si è rapidamente affermata come un attore chiave nel Nord-Est. Attualmente, MSG opera con 1250 automezzi, supportati da 21 piattaforme logistiche diffuse nel Nord-Est Italia e 850 drivers. L’azienda è presente in Italia con 24 sedi, di cui 17 nel Nord, 5 al Centro e 4 al Sud e nelle Isole, con più di 1200 addetti.

A testimonianza della continua espansione del Gruppo, entro la fine dell’anno sarà operativo il nuovo hub dedicato al noleggio (Msg Rent) di Ronchi dei Legionari. Questo nuovo hub, con un’area complessiva di circa 3 mila metri quadri, di cui 300 tra uffici e magazzino, rappresenta un investimento di 800 mila euro. Ma le novità non si fermano qui: per il 2024, infatti, Msg avrà in carico nuove commesse per BRT, per la gestione completa di una filiale del valore di 4 milioni di euro.

Oltre ai successi economici, MSG rinnova anche il proprio brand con una nuova identità visiva. Il nuovo logo, creato dall’udinese Creaa Snc, mira a riflette la strategia di evoluzione e adattamento alle nuove sfide del mercato.